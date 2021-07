Titrologie: Le plus dur commence après la rencontre Gbagbo - Ouattara

Titrologie du 28 juillet 2021- La rencontre au sommet entre Laurent Gbagbo et le président Alassane Ouattara, constitue la principale actualité traitée par les journaux ivoiriens dans leurs parutions de ce mercredi.

Titrologie: "Ouattara et Gbagbo font la paix et montre la voix aux Ivoiriens"

" Bravo, M. Ouattara ! Merci M. Gbagbo!", exulte le Patriote qui salue la grande leçon "d'humilité" et "de don de soi" des deux hommes. Le journal reprend également les propos de Kader Fofana, le président de la jeunesse du RHDP, parti du président Alassane Ouattara, qui estime que cette rencontre entre les présidents Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara, est "un grand pas vers l'apaisement".

" 10 ans après, Gbagbo et Ouattara se sont retrouvés", titre Dernière Heure Monde pour qui c'est le "dialogue inclusif national" sollicité par Henri Konan Bédié qui se met en marche ainsi. Le Nouveau Réveil, lui, estime qu' "un grand pas a été franchi, mais le plus dur commence ! ". " Le dialogue politique initié par Bédié se met en marche", se réjouit l' Héritage. " L'impensable s'est réalisé ! ", s'exclame également le Bélier.

Le journal Le Temps revient quant à lui sur les coulisses de la rencontre qui a réuni ces deux grosses figures de la scène politique ivoirienne. " On a parlé fraternellement et amicalement", déclare le fondateur du Front populaire ivoirien (FPI) à la Une du journal. " Gbagbo a facilité mon retour d'exil pour les funérailles de ma mère, je ne peux jamais oublié ça", dira le président Ouattara.

" 2 frères, deux amis... Mains dans les mains pour la patrie", retient le Rassemblement de la rencontre entre les deux hommes. " Les retrouvailles dans la convivialité", note l' Expression. " Ouattara et Gbagbo font la paix et montre la voix aux Ivoiriens", écrit le Jour Plus. " Soulagement et espoir d'un apaisement et d'une décrispation durable sur fond d'interrogation et de prudence", analyse l' Intelligent d' Abidjan.