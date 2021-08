Arrêté au Mali: Le lieu de détention de Ben Souk, la mosquée où il priait

À mesure que les jours s'égrènent, l'on en sait un peu plus sur l'arrestation de Sess Soukou Mohamed alias Ben Souk. L’avocat de l’Ivoirien vient de donner des nouvelles fraîches de l'ancien député de Dabou, qui attend de connaître son sort à Bamako, où il est détenu.

Ben Souk : Son avocat donne de ses nouvelles

Sess Soukou Mohamed a été arrêté à Bamako, le 10 août dernier, par des hommes encagoulés. Alors que l'arrestation de ce très proche compagnon de Guillaume Soro suscitait de nombreux commentaires, le Procureur de la Commune 4 de Bamako a produit un communiqué indiquant que Ben Souk a été arrêté pour « actes subversifs ». Et ce, à la suite d'un mandat d'arrêt international émis par les autorités judiciaires ivoiriennes.

Un peu plus de deux semaines après cet épisode, de nouvelles informations à propos de l'ancien parlementaire ivoirien nous parviennent de diverses sources. Il faut tout d'abord indiquer que le membre de Générations et peuples solidaires (GPS) a dû trouver refuge à Bamako, dans la foulée du retour manqué en Côte d'Ivoire de son leader, Soro Kigbafori Guillaume, en décembre 2019. Marié à une Malienne, il avait demandé l'asile politique au Mali où il fréquentait la mosquée de l’imam Mahmoud Dicko.

À en croire son avocat, Me Khalifa Yaro, qui s'est confié à Jeune Afrique, son client est détenu dans les locaux de la gendarmerie, au Camp n°1, dans la capitale malienne. « Je l’ai vu trois fois et à la suite de nos échanges, il s’est montré confiant, assure notre interlocuteur. Son moral est bon », a déclaré son Conseil au magazine panafricain. Notons toutefois que la procédure dans laquelle est engagée Ben Souk, est visiblement loin de son dénouement.

Accusé « d’actes subversifs » par les autorités ivoiriennes, l'ancien Député de Dabou pourrait être extradé vers la Côte d'Ivoire. « Le dossier a été transmis au procureur général pour ses réquisitions et la communication de toute la procédure à la chambre d’accusation », a déclaré son avocat. Certaines rumeurs font d'ailleurs état d'un présumé deal entre Abidjan et Bamako dans les dossiers Ben Souk et Karim Kéita. Rumeur que Me Yaro ne confirme cependant pas.