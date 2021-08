Manchester United veut donner le numéro 7 de Cristiano Ronaldo

Alors qu’il se dirigeait à Manchester City, le portugais Cristiano Ronaldo a rebroussé chemin pour se retrouver dans son ancien club de cœur, Manchester United, selon une volonté manifeste de Sir Alex Ferguson. Et voici comment les dirigeants des Reds Devils chouchoutent l’enfant prodige pour lui faire récupérer aussi son numéro 7 phare qu’il portait entre 2003 et 2009 à MU.

Cristiano Ronaldo, cher à Sir Alex Ferguson et à Old Trafford

Douze ans après son départ, l’attaquant portugais revient en Angleterre pour renforcer un effectif déjà impressionnant du côté des Red Devils. Sir Alex Ferguson, le mythique entraîneur aurait alors convaincu le Portugais de revenir au club où il a commencé à écrire sa légende. Aujourd'hui, l’autre défi se donnent de relever les dirigeants mancuniens, c'est de redonner à CR7 son numéro 7 emblématique.

Lors de son premier passage en 2003, «CR7» avait porté le mythique numéro 7, également porté par George Best, Eric Cantona ou encore David Beckham avant lui. Evidemment, personne ne l’imagine avec un autre. Mais pour l’heure, ce n’est pas encore possible. Aujourd’hui, Edinson Cavani le porte. Mais Manchester United fait tout pour que Cristiano Ronaldo récupère son numéro 7. Pour se faire, il faudrait d’abord un départ de l’Uruguayen. Ce qui est possible pour ce dernier jour du mercato estival, «El Matador» est ciblé par le FC Barcelone. Si l’ancien parisien part en Catalogne, le n°7 serait alors facilement laissé au Portugais.

En revanche, si Cavani ne part pas, il devrait y avoir un changement de numéro entre joueurs que la Premier League pourrait autoriser. Avec le probable départ de Daniel James (Leeds), le meilleur buteur de l’histoire du PSG prendrait le 21 et laisserait ainsi le 7 à Cristiano Ronaldo. Cristiano qui a joué chez les Red Devils entre 2003 et 2009, avec 118 buts en 292 matchs, une Ligue des champions et un premier Ballon d’or à la clé, a confié qu’il avait hâte de retrouver Old Trafford.

«Manchester United est un club qui a toujours eu une place spéciale dans mon cœur, a indiqué Ronaldo (36 ans). J’ai été submergé par tous les messages que j’ai reçus depuis l’annonce de vendredi. J’ai hâte de jouer à Old Trafford, devant un stade plein, et de revoir tous les fans. J’ai hâte de rejoindre l’équipe après les matchs internationaux. J’espère que nous allons vivre une saison réussie (...) Mon premier championnat, ma première coupe, ma première sélection avec le Portugal, ma première Ligue des Champions, mon premier Soulier d'Or, mon premier Ballon d'Or... Tout cela est né de la connexion spéciale que j'entretiens avec les Red Devils ! L'Histoire a été écrite dans le passé et l'Histoire sera de nouveau écrite ! Vous avez ma parole ! Je suis bien là ! Ma place est ici ! », a-t-il poursuivi via Instagram.