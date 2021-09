La tour Zanzibar Domino, le plus haut gratte-ciel d’Afrique subsaharienne

Le Zanzibar Domino, avec 70 étages, sera l’édifice la plus haute d’Afrique Subsaharienne, doté d’un budget d’un montant de 1,3 milliard de dollars.

Zanzibar va construire le 2e plus haut immeuble d’Afrique après la Leonardo Tower

Zanzibar a annoncé, mardi, son intention de construire le plus haut gratte-ciel d’Afrique subsaharienne. Le budget d’un montant de 1,3 milliard de dollars dépasse de plus de 60 % le budget 2021-2022 de l’archipel tanzanien, révèle Le Monde.

D’une hauteur de 70 étages, la tour Zanzibar Domino, comportera 560 appartements, des hôtels de luxe, un terrain de golf et une chapelle de mariage et autres infrastructures haut de gamme. Au cœur de ce projet architectural, AICL (groupe tanzanien), le cabinet d’architecte xCassia (New York) et l’Ecossais Crowland Management Ltd.

Elle sera construite sur la côte ouest, à 15 kilomètres du site de Stone Town, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, et comprendra la création d’une île artificielle ainsi qu’une marina pour les yachts et les bateaux de croisière.

Pourquoi le nom de “Tour Domino”

Jean-Paul Cassia, fondateur du cabinet xCassia, donne l’explication dans le communiqué signé des trois partenaires du projet :

“D’abord esquissé à Paris en 2009 après que mon défunt père, mes deux fils et moi ayons joué une partie de dominos, j’ai rêvé de construire ce projet pendant plus d’une décennie (…) Il avait tous les repères d’une icône dont tout le monde se souvient (…) Il ne manquait plus que le bon investisseur visionnaire et le bon site pour qu’il devienne réalité.”

La Tour Domino sera reliée à Zanzibar par un point de plusieurs kilomètres. Elle concurrencera un autre projet pharaonique, la Tour Iconic qui se construit actuellement en Egypte. Haute de 80 étages et puisant dans une architecture inspirée de l’Egypte pharaonique, elle devrait faire 386 mètres à son inauguration en janvier 2022.

Une fois ces deux édifices achevés, la Tour Leonardo à Johannesburg (Afrique du Sud), avec ses 55 étages, cessera d’être le plus gratte-ciel du continent. Pour le moment, la Leonardo Tower, inaugurée en 2019 et haute de 227 mètres, est le plus haut gratte-ciel du continent africain.