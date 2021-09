Collège moderne Danho Paulin: Un ouf de soulagement pour Attécoubé

Sis au quartier “Cité Fairmont, le Collège moderne Danho Paulin Claude, dans la commune d’Attécoubé, a été inauguré et officiellement remis aux populations par la ministre Mariatou Koné, jeudi 16 septembre.

Education: Mariatou Koné salue le leadership de Danho Paulin Claude

La ministre de l'Education Nationale et de l'alphabétisation Mariatou Koné, a inauguré jeudi, le Collège moderne Danho Paulin Claude, un nom qui rime avec la commune d’Attécoubé, puisque l’actuel Ministre de la Promotion des Sports et du développement de l'Économie sportive, a d’abord été conseiller municipal 1990, maire adjoint en 1995 puis maire plein depuis 2001 d’Attécoubé.

La ministre de l'Education Nationale et de l'alphabétisation a indiqué que le collège qui porte le nom du Député Maire de la commune d’Attecoubé, permettra de rapprocher les apprenants de leurs familles et de désengorger les autres établissements de la commune.

“Je tiens à féliciter le Ministre Danho Paulin Claude pour son leadership et ses actions en matière d’éducation”, s’est-elle rejouie. La cérémonie a enregistré une forte mobilisation marquée par la présence de la Ministre en charge de la Culture, Harlette Badou N'GUESSAN KOUAME, et de plusieurs Ambassadeurs et chefs de mission diplomatique accrédités en Côte d’Ivoire.

La construction de ce collège entre dans le cadre de la politique de l'amélioration de l'accès à l'éducation initiée par le gouvernement ivoirien.

Rappelons que Mariatou Koné a également procédé, le lundi 13 septembre 2021 à Bouaflé, au lancement de la distribution gratuite de 5 162 730 kits scolaires d’un coût de plus de 10,560 milliards de FCFA.

Mariatou Koné a saisi cette occasion pour appeler la communauté éducative à ne pas commercialiser ces kits. « Que les kits et les manuels scolaires ne soient ni vendus ni achetés. Donnez-les gratuitement aux élèves », a-t-elle insisté.

Elle a engagé les directeurs d’écoles à distribuer ces intrants pédagogiques dans un délai raisonnable, à tous les élèves du primaire public sur l’ensemble du territoire national. « N’attendez pas la fin de l’année. Les enfants en ont besoin dès la rentrée des classes. Nous avons des objectifs à atteindre et des performances à améliorer », a dit Mariatou Koné.