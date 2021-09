RDC: L'état de siège dans le Nord-Kivu et en Ituri décrié

En République démocratique du Congo ( RDC ), l’abbé Aurélien Rukwata a, à l’occasion de la célébration de la journée internationale de la paix, fait des propositions pour une plus grande efficacité de l'état de siège décrété dans les provinces de l'Ituri et du Nord-Kivu.

L’abbé Aurélien Rukwata: « Il faut corriger les lacunes observées au sein des FA-RDC et les appuyer suffisamment sur le plan logistique »

L’espoir suscité par la mise en place de l’état de siège dans le Nord-Kivu et en Ituri pour briser le cycle des massacres dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC), s’est beaucoup émoussé. Plus d'un demi-millier de populations civiles ont été massacrées par des groupes armés dans lesdites provinces, en dépit de l'état de siège en vigueur depuis mai dernier. Pour l’abbé Aurélien Rukwata, directeur de la commission diocésaine Justice et paix dans le diocèse de Butembo-Beni, cette mesure instaurée par le gouvernement central de Kinshasa dans l'espoir de faire cesser les massacres dans les provinces du Nord Kivu et de l' Ituri, est encore très loin d'atteindre les objectifs escomptés.

« Nous avons besoin de la paix dans notre région parce qu’elle est absente. Nous pouvons observer que depuis l’instauration de l’état de siège qui était donné comme une réponse appropriée à ce manque de paix, à cette insécurité récurrente dans la région (...) nous pouvons constater malheureusement que, quatre mois après, nous sommes loin d’atteindre cet objectif. Je ne suis pas pessimiste, mais il suffit d’observer ce qui se passe : tueries, insécurité diurne et nocturne, les gens sont attaqués sur les routes », déplore l’abbé Aurélien Rukwata.

À titre de proposition, le guide religieux recommande aux autorités politiques et sécuritaires de « corriger les lacunes observées au sein des FARDC et de les appuyer suffisamment sur le plan logistique ». Il demande aussi de « faire une évaluation approfondie ». L’abbé Rubwata a par ailleurs invité la population locale à ne pas être complice des perturbateurs de la sécurité.