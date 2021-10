Coupé-décalé - Ariel Sheney à Safarel Obiang: "Ta place est menacée"

L’artiste Coupé-décalé, Ariel Sheney, a lancé des piques à Safarel Obiang qui n’a pas mis de temps pour répondre à son collègue.

Ariel Sheney et Safarel Obiang s’empoignent à nouveau

Safarel Obiang et Ariel Sheney ne sont pas en odeur de sainteté depuis plusieurs mois. Invité récemment sur le plateau de Peopl'Emik sur La3, l'ex-poulain de feu Dj Arafat avait indiqué que le Safking n'a pas le niveau d'un chanteur. Ariel Sheney avait fait savoir qu'il considérait Safarel beaucoup plus comme un danseur, qu'un chanteur. Une sortie qui avait suscité la colère de Safarel Obiang. Ce dernier était aussitôt monté au créneau pour faire savoir qu'il était, lui, plutôt créatif contrairement à Ariel Sheney qu'il considère comme un expert en plagiat.

Il y a quelques semaines, Ariel Sheney a été invité à l'émission ''Accusé levez-vous'' diffusée sur Trace FM. Une émission qui a été marquée par un incident qui a suscité de chaudes discussions sur la toile. En effet, Safarel Obiang a débarqué dans le studio d'enregistrement pendant que l'émission se déroulait. Le Safking a dit ne pas avoir supporté les piques que lui envoyait Ariel Sheney. Il avait donc décidé de se présenter à l'émission afin de régler ses comptes avec son collègue une bonne fois pour toute. L'arrivée de Safarel avait déplu à Ariel Sheney qui avait, par la suite, quitté l'émission.

Jeudi, Ariel Sheney a lancé de nouvelles piques à Safarel qui se trouve présentement en Europe. "Le petit nouchi d’Abodo" fait savoir que le Safking sera détrôné par un artiste dont il est le producteur. ‘’Safarel Obiang! Je t’ai appelé combien de fois? Ok. Si tu n’as rien à faire là-bas, rentre c’est pas grave. Sinon ta place est menacée hein. Il s’appelle CEDRIC 225… Toi tu connais oh…Ça vient de As Record (label de music d’Ariel Sheney)‘’, a écrit Ariel sur sa page Facebook.

Et la réponse de Safarel Obiang ne s'est pas fait attendre. '' Mdr... Si tu cherches causerie, je suis là hien, il faut te calmer. Ce que lion n'a pas eu le cœur à faire, ce n'est pas un chaton qui pourra le faire. KO, ta place est menacée. Ah bon ! Donc, tu sais que j'ai une très grosse place dans ce coupé-décalé jusqu'à c'est menacée. Tu as vu ça. Moi, je fais du coupé-décalé pur, pas du tradi moderne (...) Tu vas beau vouloir jouer les chanteurs à la johnny Hallyday, je serais toujours au-dessus de toi avec plus de chansons, plus de trophée et même plus de voyages. C'est dommage. Je sais que tu m'envies, mais comprends que je suis ton patron et que chacun a son étoile et tu ne peux jamais changer ça pour moi. Prie pour toi. C'est Dieu. Donc décharge ta haine; ça ne sert à rien, tu ne peux rien créer...'', a laissé Le Safking en commentaire.