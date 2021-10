Foot-Transfert: Serge Aurier désormais joueur de Villaréal

Le capitaine des Eléphants de Côte d'Ivoire, Serge Aurier, vient de signer à Villaréal Football Club. L'ancien joueur de Tottenham a paraphé ce lundi un contrat d'un an avec le club espagnol avec deux autres années en option.

Serge Aurier dépose ses valises à Villaréal

Serge Aurier, le défenseur international ivoirien, est désormais joueur de la Liga Espagnol. L'ancien sociétaire du club anglais de Tottenham, Première League anglaise, a signé, lundi, un contrat d'un an avec deux autres années en option, avec son nouveau club. Après avoir été aperçu dans les tribunes lors du match de Liga Villarreal-Betis le week-end dernier, Serge Aurier a été officiellement annoncé comme nouvelle recrue du sous-marin jaune.

"Villarreal a trouvé un accord avec Serge Aurier qui arrive au club en tant qu'agent libre et portera notre maillot pour la saison en cours, avec une option pour prolonger son contrat de deux saisons. Après avoir passé la visite médicale et signé son contrat avec Villarreal, Serge Aurier sera appelé par l'équipe nationale de Côte d'Ivoire qui l'a convoqué pour disputer deux matches de qualification pour la Coupe du monde", peut-on lire dans le communiqué de Villarreal.

De commun accord avec son ancien club, Serge Aurier avait été libéré dans sa dernière année de son contrat avec Tottenham, dans les dernières heures du mercato estival. Et donc désormais libre de s'engager avec le club de son choix cette saison. Il fera ses débuts avec sa nouvelle équipe à la fin de la trêve internationale. Mais avant, l'ancien joueur de Lens et du Paris Saint Germains (PSG), rejoindra le regroupement avec ses coéquipiers de la sélection nationale de Côte d'Ivoire pour les préparatifs de la double confrontation contre le Malawi, dans le cadre des éliminatoires zone Afrique du mondial de football, Qatar 2022. La Côte d'Ivoire occupe la première place de son groupe avec 4 points devant le Cameroun 3 points, le Malawi 3 points et le Mozambique 1 points.