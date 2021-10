Cinema: Gohou Michel dévoile la face cachée d'Akissi Delta

L'humoriste ivoirien Gohou Michel a fait des confidences sur la productrice et actrice de cinema, Loukou Akissi Delta alias Akissi Delta.

Gohou Michel: ‘’Akissi Delta, c’est vraiment l’incarnation de la douceur‘’

Elle est l'une des rares femmes à s'être imposées dans le cinéma ivoirien, voire africain, pas seulement en tant qu'actrice, mais aussi en tant que productrice et réalisatrice. Akissi Delta, productrice de la serie ivoirienne à succès '' Ma famille'' devenue '' Ma grande famille'', est incontestablement une femme leader dont la voix porte. Née en mars 1960, Akissi Delta a joué dans plusieurs productions cinématographiques ivoiriennes.

Il s'agit notamment du film « Bal Poussière » en 1988, avec Thérèse Taba, Bakary Bamba, Bagnon, Naky Sy Savané; du film « Rue Princesse » en 1991 du réalisateur Henri Duparc. Elle a également tourné dans l’émission satirique « Qui fait ça ? » de Léonard Groguhet, avant d’arborer quelques années plus tard la casquette de productrice avec la série ‘’ Ma Famille‘’ sortie dans les années 2000 et qui a connu un véritable succès en Côte d’Ivoire et à l’international.

La série ‘’Ma Famille‘’ a également été l’occasion pour plusieurs comédiens, de confirmer leur talent et d’accroitre leur renommée. C’est le cas de Gohou Michel qui a fait des confidences sur la productrice et actrice ivoirienne. « Akissi Delta, c’est vraiment l’incarnation de la douceur, l’incarnation de la femme en général. Akissi Delta incarne beaucoup de choses. C’est une femme qui rassemble beaucoup, elle a beaucoup d’amour en elle, c’est la bonté même », a soutenu Michel Gohou lors de l’émission "Emotica" sur la chaîne Bénin web TV.