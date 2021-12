Emmanuelle Keita agressée en pleine rue, Makosso en colère

La vidéo de l'agression d' Emmanuelle Keita a envahi rapidement la toile. L'ancienne compagne de Peter 007 a été prise à partie par une dame en pleine rue. Le général Camille Makosso a exprimé sa colère et a apporté son soutien à EK.

Après son agression, Emmanuelle Keita reçoit le soutien du général Makosso

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Emmanuelle Keita est prise à partie par dame qui prend le soin de filmer la scène. L'ex-fiancée de Peter 007 se trouvait devant l'école de son fils quand les faits se sont déroulés. EK demandait à la dame de ne pas la filmer, mais celle-ci lui a opposé un refus catégorique. "Tu ne me filmes pas. Quand ça sera sur les réseaux, tu verras que je connais ton adresse (...) Tu viens chercher ta fille et tu ne t'occupes pas des autres", a menacé Emmanuelle Keita.

Une autre vidéo montre Emmanuelle Keita et son adversaire du jour en pleine dispute. Dans la foulée, EK a décidé de porter plainte devant les autorités policières. "Je suis toute couverte de sang. Je vais aller à la police. C'est un truc de malade. On ne peut pas continuer, en fait. Là, ça a dépassé le stade des réseaux, on est dans la vraie vie...", a déclaré Emmanuelle, qui a révélé que son agresseur lui a reproché d'être venue chercher ses enfants à l'école vêtue d'un pyjama.

Tout ceci a révolté le général Camille Makosso. Le père de la "marmaille" a craché sa colère à la suite de l'agression d' Emmanuelle Keita. "Ça devient du grand n’importe quoi. Agresser une personne et la filmer parce que tu sais qu’elle est combattue sur les réseaux devient de la sorcellerie", a dénoncé le frère ainé de Lolo Beauté sur Instagram. Le père de Kim a par ailleurs apporté son soutien à EK. La réaction de Makosso est surprenante d'autant plus qu'au cours d'une émission télé, Emmanuelle Keita avait ouvertement affirmé qu'elle ne le connait pas.