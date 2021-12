Voici comment se porte Bleu Brigitte, la mère d'Apoutchou national

Victime d'un malaise en pleine rue il y a quelques jours, la mère d'Apoutchou national, Bleu Brigitte, a enfin donné de ses nouvelles.

Bleu Brigitte (mère d'Apoutchou national): "Je n'ai pas de mots"

Prise d'un malaise, l'actrice comédienne ivoirienne, Bleu Brigitte, mère du jeune blogueur Stéphane Agbré alias Apoutchou national, s'est écroulée, jeudi 9 décembre 2021, en pleine rue, au carrefour "La vie" dans la commune de Cocody.

Elle a eu la vie sauve grâce à l'intervention prompte des agents de la police nationale, qui l'ont rapidement conduite dans un centre de santé.

L'état de santé de Bleu Brigitte a contraint son fils Apoutchou national à reporter sa venue en Côte d'Ivoire, initialement prévue pour le 15 décembre 2021.

" J’avais annoncé mon retour au pays après 3 ans passés hors de ma terre natale, la Côte d’Ivoire. Mon retour qui était prévu pour le 15 décembre 2021 n’aura pas lieu. Compte tenu de la situation de santé de notre maman, je ne peux laisser l’amour de ma vie dans un état pareil et aller au pays. Ma priorité première, c’est l’état de santé de notre maman. Donc j’ai le regret d’annoncer à mes fans, mes abonnés, que mon équipe et moi avons décidé de reporter notre voyage pour une date ultérieure. Merci à toutes les personnes qui ont déjà mis tout en œuvre pour mon retour au pays. Merci à tous. Je vous aime. Que Dieu veille sur vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. On n'a qu’une seule mère", a-t-il déclaré

Après plusieurs jours passés à l'hôpital, Bleu Brigitte est finalement rentrée chez elle. C'est elle-même qui a donné l'information via un post sur la toile. "Bonsoir mes Adorables du monde entier. Juste vous dire merci, je reçois vos messages... je suis rentrée à la maison pour continuer mon traitement. J'ai compris combien de fois vous m'aimez. Je n'ai pas de mots. Merci. À très bientôt", a indiqué la mère d'Apoutchou national.