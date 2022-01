Les cités universitaires d’Abobo, Port-Bouët 3 et Vridi bientôt ouvertes

Cités universitaires - Le chef de l’Etat ivoirien Alassane Ouattara annonce de bonnes nouvelles pour les lycées professionnels et les universités de Côte d’Ivoire pour 2022. C’était lors de son traditionnel message à la Nation, livré ce vendredi 31 décembre 2021.

Cités universitaires: Les promesses du président Alassane Ouattara aux étudiants pour 2022

Des gestes nobles d’Alassane Ouattara en direction des pensionnaires des lycées et universités de Côte d’Ivoire. Abordant le cas de l’enseignement secondaires particulièrement des lycées techniques d’Abidjan et de Yopougon, du lycée professionnel commercial de Yopougon, et du Centre de bureautique, de communication et de gestion (CBCG) de Cocody, le président de la République a rassuré que dans le but d’améliorer l’employabilité d’élèves, les travaux de réhabilitation de ces écoles devraient s’achever en 2022.

Au niveau de l’enseignement supérieur, il a fait savoir que l’université de Bondoukou ouvrira ses portes en octobre 2022, après celle de San Pedro qui a effectué sa première rentrée académique, en octobre 2021.

Par ailleurs, afin d’offrir un cadre de formation adéquat à nos jeunes, un programme de construction et de réhabilitation de plusieurs cités et restaurants universitaires a été annoncé par l'Exécutif ivoirien.

Ainsi, en 2021, ouvriront les cités universitaires de Williamsville, Port-Bouët 1 et 2 et de Korhogo, de même que les restaurants universitaires de Daloa et Korhogo. Ce programme se poursuivra, en 2022, avec l’ouverture des cités universitaires d’Abobo 1 et 2, de Port-Bouët 3, de Vridi, ainsi que de nouveaux restaurants universitaires à Cocody et Abobo-Adjamé, a indiqué Alassane Ouattara.