Prisonniers militaires : Ouattara reste sourd à l'appel de l'opposition

Le président Alassane Ouattara a accordé la grâce présidentielle à plus de 2 500 prisonniers de droits commun. Il l'a annoncé le vendredi 31 decembre 2021 lors de son traditionnelle adresse à la nation.

Ouattara accorde la grâce à 2 500 prisonniers, les concernés

En Côte d'Ivoire, au moins 2 500 détenus recouvrent la liberté en cette période de fin d'année. Ils bénéficient d'une grâce collective accordée par le chef de l'Etat ivoirien, Alassane Ouattara. Le chef de l'Exécutif ivoirien a donné l'heureuse nouvelle, Le vendredi 31 decembre 2021 lors de son traditionnelle adresse à la nation de Nouvel An. Cette mesure, a tenu a préciser le président Ouatatra, ne concerne que les prisonniers de droits commun.

"En cette période de fin d'année, j'ai procédé à la signature d'un décret de remise gracieuse de peine au bénéfice de plus de 2 500 détenus qui recouvreront la liberté", a annoncé le président Ouattara, précisant que cette mesure ne concerne évidemment pas les personnes qui se sont rendues coupable de crime de sang. Le président Alassane Ouattara ignore ainsi les appels incessants des opposants Laurent Gbagbo, Henri Konan Bédié et autres Pascal Affi N'guessan, qui réclament la libération des prisonniers civiles et militaires incarcérés pour des faits en relations avec les crises électorales de 2010 et 2020.

Toutefois, dans son adresse le président Alassane Ouattara a tenu à marquer son attachement à un dialogue constructif qui contribue à l'apaisement du climat social. "Je voudrais réaffirmer mon attachement au dialogue constrictif quI contribue à l'apaisement du climat social", a déclaré le chef ivoirien. Il a promis que le gouvernement ivoirien, avec à la tête le Premier ministre Patrick Achi, s'engage à rassembler toutes les filles et les fils de la Côte d'Ivoire. Le patron du RHDP a tenu son propos en invitant les uns et les autres à se réapprorier les valeurs qui fondent la République de Côte d'Ivoire, notamment celles basées autour de l'union, la discipline et le travail.