Violent clash entre Ali le code et Tina Glamour, la mère d'Arafat

Ali le code, l'un des fidèles compagnons de feu DJ Arafat, a invité les fans de l'artiste à boycotter un produit qui a récemment été présenté par Tina Glamour. Voici la raison.

Ali le code attaque à nouveau la mère de feu DJ Arafat, Tina Glamour

Il y a quelques jours, la mère de feu DJ Arafat, dame Logbo Valentine alias Tina Glamour, a dévoilé un produit qui porte le nom de son défunt fils. Il s'agit en effet, d'un produit tabagique.

''Je vais vous présenter une nouvelle marque de tabac, ce qui est intéressant, c'est que c'est à l'effigie de Daishi, quand on me demande la permission, quand on me respecte, quand on vient vers moi pour dire voilà, on veut utiliser l'image de votre fils et que je valide, voilà ce que ça donne, c'est un tabac qui est bio, et qui est destiné aux consommateurs de chichar. Ça sent bon, c'est agréable, parce que le Daishi est agréable '', indiqué la mère de BB Carla dans une vidéo publiée sur sa page Facebook.

Déjà en froid avec Tina Glamour, l'un des fidèles lieutenants de feu Dj Arafat, Ali le code, est monté au créneau pour déplorer l'attitude de la mère du Beerus Sama.

''Depuis le monde est monde avez-vous déjà vu un artiste en effigie sur un paquet de cigarettes ? Un artiste prête son image pour le bon sens de la vie. Pendant qu’on essaie de sensibiliser tous les fumeurs du monde entier avec des images fortes, nous en Côte d’Ivoire, c’est DAISHI, on utilise sur un paquet de cigarette pour de l’argent … Quel est le but ? Inciter la jeunesse à fumer ?'', a déploré l'ancien compagnon du défunt compagnon de Carmen Sama.

Ali le code n'a pas hésité à tacler Lady Glamour en termes : ''C’est votre propre fils mais vous ne le connaissez pas … mère Nati. J’invite et incite toute la Chine populaire à boycotter ce paquet de cigarettes, non à la cigarette'', a lâché Ali le code.