Drame sur le chantier de l' autoroute Yopougon-Jacqueville, 1 mort

Un drame est survenu sur le chantier de l' autoroute Yopougon-Jacqueville le mercredi 5 janvier 2021. Selon le Groupement des sapeurs pompiers militaires (GSPM), le bilan fait état d'un mort et deux cas graves.

Autoroute Yopougon-Jacqueville : Un échafaudage s'écroule, un mort

L'information a d'abord fait le tour des réseaux sociaux avant d'être confirmée par le Groupement des sapeurs pompiers militaires (GSPM). Il était environ 14 h 10 quand le GSPM a été alerté pour un accident de travail survenu sur le chantier de l' autoroute Yopougon-Jacqueville.

À en croire notre source, il s'agit de l'écroulement d'un échafaudage sur le chantier de l' échangeur Yopougon-Jacqueville. Le Groupement des sapeurs pompiers militaires évoque un bilan qui fait cas d'un décès certain et deux cas graves. On apprend également que les blessés ont été évacués par l'ambulance de réanimation grande capacité 41 au Centre hospitalier universitaire (CHU) de Treichville. Les éléments de la police nationale ont été dépêchés sur les lieux du drame.