Titrologie : "Éléphants, changez votre façon de jouer, sinon... la porte"

Dans la titrologie du mardi 18 janvier 2022, le titrologue apprend que le président Alassane Ouattara a décidé de mettre la pression sur ses ministres et ses cadres. La Coupe d'Afrique des Nations, qui bat actuellement son plein au Cameroun, occupe une place de choix dans la revue de presse ivoirienne.

Titrologie : "Ouattara met ses ministres et cadres au pas"

La Coupe d'Afrique des Nations 2021 cristallise actuellement toutes les attentions. Le regard des lecteurs ivoiriens est porté vers le Cameroun où la Côte d'Ivoire est en lice pour un 3e sacre continental. Au regard de la mauvaise posture de la sélection ivoirienne après deux matchs, Super Sport préfère mettre la bande à Patrice Beaumelle en garde. "Éléphants, changez votre façon de jouer, sinon... la porte", écrit le confrère dans sa titrologie.

Générations Nouvelles se fait le porte-voix de Yéo Martial, ancien sélectionneur de l'équipe de Côte d'Ivoire. "Il y a trop de légèreté dans l'équipe des Éléphants", fustige le premier entraineur à avoir donné sa première CAN aux Ivoiriens. Pendant ce temps, Aujourd'hui confirme que les joueurs ivoiriens sont "déjà dos au mur".

L'Inter nous plonge dans l'actualité politique. En effet, le quotidien ivoirien révèle que le chef d'État ivoirien Alassane Ouattara "met ses ministres et cadres au pas". Il va plus loin en soutenant que le RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix, NDLR) est en mode service minimum". L'affaire de l'arrestation d'El Hadj Mamadou Traoré, proche de Guillaume Soro, n'échappe pas à notre confrère. "Pourquoi le proche de Soro a été arrêté", s'interroge-t-il à la Une. Sur le même sujet, Générations Nouvelles ne manque pas de signifier que quatre jours après son interpellation, Mamadou Traoré a été déféré à la MACA (Maison d'arrêt et de correction d'Abidjan).

La presse ivoirienne revient sur la visite d'Alassane Ouattara au Gabon auprès d'Ali Bongo Odinmba le lundi 17 janvier 2022."Ouattara s'est entretenu avec Bongo au Gabon", note Le Miroir d'Abidjan.