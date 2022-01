Le Mali expulse l'ambassadeur français, Nathalie Yamb jubile

Nathalie Yamb salue la décision des autorités maliennes expulsant l'ambassadeur français de leur territoire. L'activiste camerounaise s'est réjouie de la réaction du Mali "aux propos outranciers de Jean-Yves Le Drian", le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de la République française.

Nathalie Yamb : "Bravo et merci d'avoir posé cet acte nécessaire"

"Le gouvernement de la République du Mali informe l'opinion nationale et internationale que ce jour (...) l'ambassadeur de France à Bamako, son excellence Joël Meyer, a été convoqué par le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale (et) qu'il lui a été notifié la décision du gouvernement qui l'invite à quitter le territoire national dans un délai de 72 heures", pouvait-on lire dans un communiqué des autorités maliennes le lundi 31 janvier 2022.

Assimi Goïta s'est insurgé contre les "propos hostiles et outragés du ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères tenus récemment", mais également "la récurrence de tels propos par les autorités françaises à l'égard des autorités maliennes en dépit des protestations maintes fois élevées". Par ailleurs, le gouvernement malien a condamné vigoureusement ces "propos qui sont contraires au développement de relations entre nations. Il a donc donné 72 h au diplomate français pour quitter le territoire malien.

Nathalie Yamb a fortement apprécié la décision des autorités de transition. "Le gouvernement malien réplique aux propos outranciers de Jean-Yves le Drian : L’ambassadeur de France au Mali déclaré persona non grata. Il a 72 heures pour quitter le pays. Bravo et merci d’avoir posé cet acte nécessaire", a tweeté celle que l'on surnomme la "dame de Sotchi".

Dans la foulée, la France a déclaré avoir rappelé son ambassadeur au Mali. Cependant, Emmanuel Macron a souhaité poursuivre son engagement pour la stabilisation du Sahel, a-t-on appris auprès du Quai d'Orsay.

En outre, le Mali n'a pas manqué de réitérer sa disponibilité à maintenir le dialogue et poursuivre la coopération avec l'ensemble de ses partenaires internationaux, y compris la France.