Fonction publique: La Cosyfopma plaide la libération de ses membres arrêtés

Suite à l'arrestation de trois de ses membres, la Coordination des syndicats du ministère de la Fonction publique et de la modernisation de l’administration (Cosyfopma) a appelé à la libération de leurs camarades détenus à la MACA depuis le vendredi 11 mars.

COSYFOPMA: Nemlin Aimé demande pardon à la Ministre de la Fonction publique Anne Ouloto

La Coordination des syndicats de la fonction publique et de la modernisation de l’administration (COSYFOPMA) appelle à la reprise du travail et plaide pour la libération de trois de ses membres détenus.

Cette organisation a décrété trois jours de grève (du 9 au 11 mars 2022), pour demander l’amélioration des conditions de vie et de travail, notamment des revenus additionnels pour les 2200 agents de la Fonction publique.

Dans une déclaration, le premier responsable de la Coordination, Nemlin Aimé, a plaidé auprès du ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l’Administration, Mme Anne Ouloto, pour la libération des détenus afin de donner une chance aux discussions.

« Une grève a été décrétée après avoir déposé un préavis de grève à l’issue de l’Assemblée générale du 10 février 2022, mais le 9 mars 2022 (premier jour de cette grève), trois de nos camarades dont deux membres du bureau ont été interpellés puis conduit à la gendarmerie avant d’être transféré au Parquet et à la Maison d’arrêt et de correction d’Abidjan (MACA) », a-t-il indiqué.

Pour donner une chance au dialogue, M. Nemlin a demandé à ses camarades de reprendre le travail. « Nous leur demandons d’aller au bureau mais en en bandeau noir pour protester contre cette décision de la ministre de la Fonction publique et demander la libération de nos camarades parce que nous pensons que leur place, ce n’est pas à la MACA », a-t-il dit.

Selon le ministère de la Fonction publique et de la Modernisation de l’Administration, six des sept points de revendications égrenées par l’ensemble des syndicats du ministère ont connu un début d’exécution.

Il s’agit, entre autres, de la mise en place d’un cadre de discussion, d’une assurance maladie, d’un comité de suivi pour la validation des effectifs à prendre en compte dans le cadre de la prime, le paiement des indemnités des concours avant l’ouverture de la cession suivante, l’équipement et l’opérationnalisation des directions centrales et régionales du ministère, et la redynamisation et le développement du centre de santé.

La 7ème préoccupation concerne la revalorisation de la prime et qui était le motif de la grève de la COSYFOPMA. Elle fait également l’objet de traitement diligent de la part de la ministre et de son Cabinet, en relation avec les ministères techniques concernés.

Créée en 2021, la COSYFOPMA regroupe deux syndicats, à savoir le Syndicat des Agents de la Fonction publique et de la Modernisation de l’Administration (SAFOPMA) et le Renouveau syndical des agents de la Fonction publique- Côte d’Ivoire (RESAFOP-CI).