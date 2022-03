UEFA Champions League : Heineken célèbre la passion et tous les fans

A l’occasion du Match Real – Madrid PSG du 9 Mars 2022, la marque Heineken, sponsor officiel de l’UEFA Champions League, a convié Teeyah (RTI3) et Fatima Sibé (RTI1) à partager leur passion du football au Pullman Abidjan Plateau au cours de l’Afterwork by Heineken avec des invités privilégiés.

Heineken célèbre les fans du Real Madrid et du PSG

Le football est le sport le plus suivi au monde par toutes les générations et la marque Heineken® s’associe depuis de nombreuses années aux compétitions sportives les plus prestigieuses, et en particulier dans le football avec le sponsoring de l’Euro et l'UEFA Champions League.

Le 08 Mars 2022, la Journée Internationale des droits la Femme a été célébrée en Côte d’Ivoire et dans le monde à travers la mise en avant de profils de femmes d’exception. Brassivoire, la filiale ivoirienne du Groupe Heineken a profité de l’occasion du match phare des phases retour de la Champions League (Real – Madrid PSG), pour mettre en lumière deux femmes qui se distinguent avec brio dans le monde du football ivoirien : Les Journalistes sportives Teeyah (RTI 3) et Fatima Sibé (RTI 1).

Le stéréotype habituel des passionnés de football est que ce sport est l’apanage de fans et d’experts majoritairement masculins. Nos deux journalistes sportives ont démontré à l’assistance conquise, leur connaissance encyclopédique du football, et leur passion pour l’UEFA Champions League.

Selon Laurent THEODORE, Directeur Général de Brassivoire, « les messages que portent Teeyah et Fatima Sibé résonne parfaitement avec celui de Brassivoire et de la marque premium Heineken® : Le football rassemble, fédère et doit être en permanence un sport où se manifestent l’inclusion et la diversité : Il permet de célébrer la passion et de célébrer tous les fans sans exclusion ».

Chaque journée de match de l’UEFA Champions League, Brassivoire anime des centaines de points de ventes à Abidjan et à l’intérieur du pays. Depuis sa création, la filiale du groupe HEINEKEN a révolutionné le secteur des boissons à travers des produits de très haute qualité et ses marques internationales et locales réputées. Elle le doit à la passion, au talent et au professionnalisme de ses femmes et de ses hommes qui s’engagent au quotidien pour offrir la meilleure expérience de la bière.

A Propos de Brassivoire

Brassivoire est une société anonyme née de la joint-venture entre deux grands groupes HEINEKEN (51%) et CFAO (49%). Elle est spécialisée dans la production et la commercialisation de bières et de boissons non alcoolisées. Installée depuis 2015 en Côte d’Ivoire, Brassivoire a lancé sa première bière « Ivoire » brassée en Côte d’Ivoire, le 14 novembre 2016. Brassivoire représente un investissement de plus de 100 milliards de FCFA, pour une capacité de production de 1,6 millions d’hectolitre de bière par an.

Après 5 années d’existence, Brassivoire possède un portefeuille de marques de très grande qualité, à savoir Ivoire, Heineken®, Desperados, Smirnoff Ice (Boisson à base de vodka aromatisée au citron) et Rhino, boisson énergétique sans alcool. Brassivoire compte aujourd’hui plus de 270 employés, 2 lignes d’embouteillages et participe activement à l’amélioration des conditions de vie des populations de Côte d’Ivoire à travers sa politique de Responsabilité Sociétale et Environnementale dénommée « Brewing a Better World » (Brassons un monde meilleur).