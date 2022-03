Un Fonds de prévoyance créé pour les agents des Eaux et Forêts

Les agents des Eaux et Forêts de Côte d’Ivoire ont annoncé la mise place d’un Fonds de prévoyance lors d’une assemblée générale constitutive tenue ce lundi 28 mars 2022, à Abidjan, en présence du ministre des Eaux et Forêts, Alain-Richard Donwahi.

Le Lt. Alidou Touré désigné PCA du Fonds de prévoyance des agents des Eaux et Forêts

La présidence du conseil d’administration de ce fonds est assurée par le lieutenant Alidou Touré, élu par acclamation par les membres de la liste Sagesse-Solidarité-Santé, qui a remporté le scrutin face à une liste concurrente, avec un taux de 70,83% de suffrages exprimés, a révélé le porte-parole du comité ad’hoc, lieutenant-colonel Tra Bi Trazié Rodrigue.

Quant au comité de contrôle, un autre organe de ce fonds de prévoyance des Eaux et forêts, il sera animé par Kissi Offoussou Darius, Aka Symphorien et Kouakou Joseph. L’élection des organes de cet instrument a eu lieu dans la matinée de lundi.

La directrice générale des forêts et de la faune, conservateur général Elvire-Joelle Zouzou Mailly, a souligné que ce fonds constitue une véritable béatitude car étant l’aboutissement d’un long processus qui a débuté depuis le 20 avril 2020 avec l’installation du comité ad’hoc.

La compétition terminée, le conservateur général Zouzou Mailly, a exhorté les dirigeants à se mettre au travail pour relever le défi de l’épanouissement des agents car ces derniers placent « beaucoup d’espoir » dans leur fonds et il faudrait qu’il leur procure « joie et bonheur ».

Le ministre de l’Emploi et de la Protection sociale, Adama Kamara, s’est fait représenter à cette cérémonie par l’Inspecteur général, Ebenezer Ago qui a rappelé l’intérêt que le ministre accorde à toute qui touche au social. Il a demandé aux membres de l’équipe dirigeante d’instaurer une fraternité “vraie” et œuvrer à ce que ce fonds qui vient d’être créé inscrive son nom dans la short des fonds dynamiques.

Pour le ministre des Eaux et Forêts, Alain-Richard Donwahi, la naissance de ce fonds cadre avec la vision du président de la République, Alassane Ouattara, qui encourage la mise en place de structures sociales pour des actions de solidarité à coûts réduits en faveur des bénéficiaires.

Ce projet est donc porteur d’espérance pour les agents techniques de son ministère qui pourront, grâce au fonds mis en place, être assistés en cas de sinistre (accidents), bénéficier d’accompagnement lors de la retraite et être aidés dans l’acquisition d’un logement, a expliqué M. Donwahi.

Aussi, a-t-il invité le lieutenant Alidou Touré et ses collaborateurs à une gestion « professionnelle » du fonds en s’inspirant de modèles de réussite dans le domaine comme le fonds de prévoyance militaire et la Mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l’Etat de Côte d’Ivoire (MUGEFCI).

« Je voudrais vous exhorter à faire en sorte que le fonds atteigne les objectifs pour lequel il a été créé. Je vous conseillerais de faire gérer ce fonds par des professionnels. Attachez-vous à copier ce qui a été bien fait chez les autres. Je vous souhaite beaucoup de succès et je serai à vos côtés si vous avez besoin de conseils », a-t-il conseillé.

Le conseil d’administration du fonds de prévoyance des Eaux et Forêts comprend 10 membres dont deux femmes, a-t-on appris.