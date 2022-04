Debordo Leekunfa et Maty Dollar se "battent" à cause du Roi 1212

Debordo Leekunfa a sorti les griffes contre Maty Dollar. Le chanteur de couper décaler n'a pas apprécié une publication de l'artiste ivoirienne le concernant. Le Mimi a répondu de manière très acerbe.

Debordo Leekunfa clashe violemment Maty Dollar

L'arrivée du riche homme d'affaires Bassidy Dembélé plus connu sous le nom Roi 1212 continue de faire beaucoup de bruits. En effet, une scène peu ordinaire a attiré l'attention des internautes à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Le Père Daloa Inter, très connu sur les réseaux sociaux, a rampé aux pieds du Roi 1212.

Debordo Leekunfa, de son vrai nom Sery Patrick Tanguy Digbeu n'a pas du tout apprécié le comportement du Père Daloa Inter. "Quand je pense que c’est ivoirien qui se traîne devant un Malien ! c’est du n’importe quoi à cause de l’argent yakoo !!! Je ne crois pas ! Même Malien aussi va fait traîner Ivoiriens. Poufff ce pays-là me dégoûte. Ivoiriens mendie maliens eeeh. Moi je ne suis pas Ivoirien, mais Bété et Gouro chez nous il n'y a pas ça on est tous fiers. Ko roi 12 12 c’est dieu ? Ce n’est personne !!! Aucun Malien ne peut devant un Ivoirien. Où va mon pays j'ai honte !!!", a écrit l'ancien ami de feu Arafat DJ.

En guise de réponse, Maty Dollar a publié une vidéo dans laquelle on voit Debordo Leekunfa faire les éloges du Roi 1212. Il n'en fallait pas davantage pour susciter la colère de l'auteur de la célèbre chanson "Pikimin". Il a violemment répondu à la chanteuse ivoirienne basée aux États-Unis. "Aussi vieille que débile, tu es âgée, tu es nulle, tu n'as rien compris toi, ton yako. Vendue que tu sois. C'est vous-là qui jouez les salamandres devant ce monsieur", a commenté Debordo.

Des internautes ont exprimé leur colère à Debordo Leekunfa à la suite de ses propos contre Maty Dollar. Ils ont demandé au chanteur de couper décaler d'accorder du respect à la reine du "Pistolero".