Éléphants de Côte d'Ivoire: Le sélectionneur Patrice Beaumelle est parti

Rallongé une fois, le contrat du sélectionneur des Eléphants de Côte d’Ivoire, Patrice Beaumelle, est arrivé à terme le mercredi 6 avril 2022. Le Comité de normalisation de la FIF, dont la décision officielle est très attendue, a décidé de ne pas reconduire le coach français, selon des sources concordantes.

Patrice Beaumelle indésirable auprès de nombreux supporters des Eléphants de Côte d’Ivoire

Une grosse annonce vient d'être faite sur l'avenir du sélectionneur de la Côte d'Ivoire, Patrice Beaumelle.

Le technicien français ne serait pas reconduit à la tête des Eléphants. Beaumelle a semblé évidemment faire ressortir certaines lacunes d’un vrai guide, et pour l’autorité ivoirienne, le verre a bien débordé.

Bagarre entre Bailly et Aurier

Et selon des sources, Zaha aurait refusé de jouer car ayant appris avant le match qu’il n’était pas titulaire. Pire, une bagarre entre Aurier et Bailly aurait éclaté dans les vestiaires. En effet, alors que de nombreux supporters continuent de grogner sur la toile après cette grosse débâcle de leur équipe nationale en matchs amicaux contre la France et l'Angleterre récemment, l’on apprend que les deux joueurs-clés du dispositif du sélectionneur Patrice Beaumelle, se seraient battus dans les vestiaires.

L’information a été donnée par le site Sportmania qui dit avoir contacté des joueurs au sein de l'équipe ivoirienne. «L’après-match entre l’Angleterre et la Côte d’Ivoire était très tendu dans les vestiaires des Éléphants à Wembley. La tension était vive. Et elle a débouché sur une bagarre entre Eric Bailly et Serge Aurier.

Le second n’a pas apprécié que le premier lui ait reproché le carton rouge stupide dont il a écopé avant la pause alors que les Eléphants souffraient terriblement dans le jeu. Le ton est monté entre les deux hommes jusqu’à déboucher sur des échanges de coups, à la stupéfaction de tout le monde.

Ensuite, plusieurs coéquipiers se sont employés à séparer les deux bagarreurs. Contactés par nos soins, plusieurs joueurs ont confirmé la bagarre entre Aurier et Bailly», a rapporté le média sportif.

Il faut noter que Beaumelle n’a jamais fait l’unanimité auprès des observateurs sportifs du pays. Même si, en deux années d’exercice, ses chiffres plaident pour lui, le technicien français a disputé 20 matchs pour 4 défaites, 6 nuls et 10 victoires. Il n’a seulement pas réussi à qualifier la Côte d’Ivoire pour la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Et les dernières informations venant du Comité de normalisation qui aurait envoyé un courrier à son hôtel où il loge à Abidjan, à Cocody, pour mettre fin à son séjour.

Il faut noter que malgré l’élimination de la sélection ivoirienne de football, de la course à la Coupe du monde Qatar 2022, le comité de normalisation avait tenu à le maintenir à son poste pour continuer l’aventure à la CAN 2021 au Cameroun. Finalement, les Éléphants ont quitté prématurément la compétition en huitième de finale.

Il y a quelques jours, la Côte d’Ivoire n’a pas fait le poids face à l’Angleterre, et ce, après leur défaite sur le fil face à la France (1-2), trois jours plus tôt en enchaînant un nouveau revers (3-0) en match amical.