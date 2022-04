CAN 2023: Ces infrastructures qui vont changer le visage de la Côte d'Ivoire

De gros investissements sont consentis dans l’industrie touristique et hôtelière en Côte d'Ivoire, en prélude à la Can 2023 organisée dans le pays de Didier Drogba, a annoncé le gouvernement lors d’un point de presse à Abidjan.

Hôtels de luxe, tourisme de loisirs et de divertissements... la Côte d'Ivoire fait peau neuve avant la CAN 2023

L'annonce a été faite par le directeur général de l'Industrie touristique et hôtelière, Dr Klo Fagama, qui intervenait sur ''Le développement du tourisme en Côte d’Ivoire", le mardi 12 avril 2022 à Abidjan, à la conférence de presse ''Tout Savoir Sur'' du Centre d'Information et de Communication gouvernementale (CICG).

Le Ministre du Tourisme et des Loisirs, M. Siandou Fofana, a proposé une nouvelle architecture de son département pour contribuer efficacement à la matérialisation de la vision d’une transformation structurelle de l’économie Ivoirienne.

Les perspectives sectorielles sont axées sur la matérialisation des projets structurants à court et moyen termes. Par exemple, le belge BESIX a entamé la construction de la Tour F à Abidjan, en Côte d’Ivoire. Il s’agira de la plus haute tour d’Afrique.

Voici les projets imminents et à court terme en vue en Côte d’Ivoire :

Le projet « Tour de la Nation » dans la commune du plateau qui comportera un hôtel 5 étoiles de 225 chambres sous la marque « Four Seasons »

Le projet de construction des 3 Tours jumelles sur le site de l’AIP avec un Hôtel Raffles et comportant une clinique spécialisée de catégorie internationale

Le projet de réhabilitation et d’extension du Golf Hôtel qui sera opéré par Four Point Sheraton

Le projet de Développement d’un Resort de 1000 chambres sur le site Dalhia Fleur d’une superficie de 148 hectares en rapport avec le Ministère en charge de l’Environnement qui sera opéré par le Groupe ACCOR avec l’enseigne Fairmont Hôtel. Il comportera un parc animalier, une galerie marchande et une smart city

Le projet de valorisation touristique de la Baie de Cocody avec plusieurs modules, un hôtel, un immeuble à usage d’habitation, des commerces, des casinos, des boutiques de luxe, un espace loisirs et sport, une marina, des restaurants, des espaces de bien-être (spa, …)

Le projet de réhabilitation des établissements patrimoines hôteliers de l’Etat dans le cadre de CAN 2023 à Abidjan et à Yamoussoukro

Le projet de réhabilitation et de remise à niveau du RANHOTEL à Bouaké qui sera exploité par le Groupe ACCOR

La construction d’un Noom Hôtel à Bouaké

Au-delà de ces projets, les projections sur le moyen terme tablent sur la mise en œuvre des projets ci-après :

Le projet « Hôtels KAMA », ces hôtels seront exploités par des acteurs privés ivoiriens en vue de promouvoir les Champions Nationaux.

Le projet « Smart City de BIAFRA » réalisé sur une superficie de 20 hectares et comportant une tour iconique à composantes mixtes comprenant une clinique, du résidentiel, un hôtel, des commerces, des restaurants, des salles de cinéma, des espaces de loisirs, une marina, des salles de conférences et des salles d’expositions

Le projet « Serena Village » visant l’aménagement et la valorisation du bord lagunaire du Boulevard de Marseille à Marcory sur un linéaire de 350 m composé de restaurants, de cinémas, d’espaces sportifs de salles de jeux et de loisirs, d’une marina, d’une salle de spectacle, d’une promenade et des parkings.

Le projet « la promenade du monde » qui est composé de plusieurs modules dont la construction de 5 pavillons représentant les 5 continents qui abriteront des restaurants, des cinémas, des espaces de loisirs et des musées

En outre, l’offre de loisirs et de divertissements sera développée par la réalisation des projets de création de 15 parcs, espaces et centres intégrés de loisirs, la création d’une ludothèque et la construction d’un parc d’attraction dénommé « Akwaba Park ».