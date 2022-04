Côte d’Ivoire: Ouattara bientôt célébré par les populations de Guitry

Le département de Guitry, situé dans la région du Lôh-Djiboua, se prépare à rendre un hommage des plus mérité au président de la République, Alassane Ouattara, les jours à venir.

Patricia Yao, députée-maire de Guitry: « Pourquoi nous avons décidé de rendre hommage au Président Ouattara et à la Première dame »

Un des trois départements de la région du Lôh-Djiboua, Guitry a connu une profonde transformation ces dernières années grâce à la politique de développement du président Alassane Ouattara. Autrefois perdu entre des champs de palmiers, le département sort progressivement de sa longue léthargie grâce la construction d’infrastructures socio-économiques dont le bitumage de la route Divo - Guitry - Côtière; une route qui a permis de désenclaver cette riche localité productrice de cacao, palmiers à huile, d’hévéa et de cultures vivrières.

A cela, il faut ajouter l’électrification de plusieurs villages, la construction d’écoles de proximité et de centres de santé, tous équipés d’ambulances. Toutes ces infrastructures auxquelles s’ajouteront, très bientôt, d’autres projets imminents, à savoir l'assainissement de la ville, le bitumage de la voirie, la construction d'un centre commercial et la réhabilitation du foyer des jeunes, donneront, pour sûr, un nouveau visage à la commune dirigée par Mme Sylvie Yao Patricia, élu en 2018, grâce à la confiance des populations, en raison des nombreuses actions qu’elle mène en faveur du bien-être des populations.

Le samedi 9 avril 2022, à l'occasion d’une rencontre d'informations et d'échanges, qu’elle a eue avec les chefs de village, les chefs de communauté, les responsables des associations féminines et de jeunesses, Patricia Yao s’est dite satisfaite des actions réalisées dans sa localité grâce à la sollicitude du Président de la République, Alassane Ouattara, dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'hydraulique, de l'électricité et des infrastructures routières. D’ailleurs, au regard de toutes ces actions de développement, les populations ont décidé de rendre un vibrant hommage au chef de l’Etat.

« Vu toutes les importantes actions de développement dont nous avons déjà bénéficié, nous avons décidé d'organiser très bientôt, une journée d'hommage et de reconnaissance à Son Excellence Monsieur le Président de la République et à Madame la Première Dame dont le soutien a permis d’équiper de nombreuses associations de femmes en broyeuses de manioc, tricycles et autres matériels pour renforcer leurs capacités, sans oublier le FAF-CI ( NDLR: Fonds d’appui aux femmes de Côte d’Ivoire): déjà 3000 femmes bénéficiaires pour mener des activités génératrices de revenus», a informé la Députée-maire de la Commune de Guitry et de la Sous-Préfecture de Dairo-Didizo, par ailleurs membre du Directoire du RHDP (parti au pouvoir), chargée de la promotion de l'autonomisation financière du militant.