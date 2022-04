Gouvernement ACHI 2: Pourquoi il n’y a aucun cadre du Bas Sassandra

Konan Kouamé Armand ou Armand Konan ou encore AK pour les fanatiques, se dit déçu de l’absence de cadres ou politiques du Bas Sassandra au sein des instances de décision de l’Etat. Dans une publication sur les réseaux sociaux, l’Ingénieur Agronome et Chef d’Entreprise dénonce la « politique non inclusive, caractérisée par l’instrumentalisation de la fibre ethnique par certains acteurs politiques et cela, au détriment d’une cohésion forte pouvant faire peser la voix de la région aux grands rendez-vous de l’Etat ». Décryptage!

Armand Konan ( AK): « Il est temps de nous souder dans le Bas Sassandra »

Après quelques jours de suspens, le Gouvernement Achi 2 est connu. La Côte d’Ivoire dans sa diversité y est représentée. Le représentant de notre Région dans l’équipe précédente a dû rendre son brassard, non pas parce qu’il a démérité, mais certainement parce que la vision nouvelle du Président de la République imposait une nouvelle approche. D’ailleurs, nous profitons pour le féliciter pour le travail abattu au gouvernement. Mais au delà de la contrainte de l’effectif gouvernemental qui imposait des départs, notre Région, le Bas Sassandra, a-t-il suffisamment travaillé pour mettre en exergue ses cadres?

Analysons froidement…

Le Bas Sassandra, avec sa capitale San Pedro, représente le deuxième poumon économique de la Côte d’Ivoire. Premier port mondial d’exportation du Cacao, deuxième ville dans la zone Uemoa où circule le plus de liquidités après Abidjan, ses nombreuses usines... La région, dans son ensemble, est grande productrice de cacao, d’hévéa, de palmier à huile… D’un point de vu touristique, le patrimoine de la région est énorme avec Grand Bereby et ses plages paradisiaques, première aire maritime protégée de la Côte d’Ivoire… Mais hélas! Malgré tout ce potentiel, le Bas Sassandra souffre de sa vision politique non inclusive, caractérisée par l’instrumentalisation de la fibre ethnique par certains acteurs politiques et cela, au détriment d’une cohésion forte pouvant faire peser la voix de la région aux grands rendez-vous de l’Etat. Conclusion: à la table des décisions, aucun cadre ou politique du Bas Sassandra ne pourra porter notre voix. À qui la faute? Certainement pas des décideurs au plus haut niveau de l’Etat.

Que ne remarquons pas nous dans la région du Bas Sassandra?

Les joutes électorales sont l’occasion pour certains politiciens et cadres, en manque d’idée, de traiter certains candidats non Kroumen, d’étrangers. Le cynisme est poussé si loin qu’il advient que certains électeurs allogènes dans des villages sont menacés… Comment pouvons-nous construire une cohésion et une région forte, si on se plaît dans un repli identitaire dénué de sens? On trouve à profusion sur les réseaux, des groupes comme: « mutuelle fier Kroumen », « politique Kroumen » et bien d’autres. Des plateformes qui, même si elles ne sont pas mauvaises en soi, sont parfois La Tribune utilisée par certains, pour répandre leurs idéaux exclusionistes.

Le développement d’une région est le partage d’expériences et de relations. L’apport de Gnaoué + celui de Soro+ celui Doué + celui de Yao… , permet d’avoir une région forte et qui sait se faire entendre au plan national. Dans l’éventail des nombreuses associations auxquelles j’appartiens, la vision de l’une où je suis membre du Secrétariat Général, m’impressionne le plus. Il s’agit de l’ACCD dirigée par le Ministre Amédé Kouakou, qui est l’association des cadres du centre pour le développement. Cette association est loin de regrouper uniquement les cadres et élus Baoulé, mais plutôt compte en son sein, tout les cadres et politiques qui ont des intérêts au centre, qu’ils soient baoulé ou pas.

Cette association est si forte de part la qualité de ses membres et son esprit de cohésion, qu’elle lève facilement de fortes cotisations des membres en moins d’une semaine quand il s’agit de poser une action prioritaire de développement. D’ailleurs en début de semaine à Yamoussoukro, lors d’une adresse à la presse, notre président le Ministre Amédé faisait le point d’une levé de cotisations de 107 millions en 3 jours pour l’une de nos activités. La voix de l’association porte tellement qu’elle a toujours des membres au gouvernement. Le remaniement d’hier l’a encore confirmé avec le maintien à leurs postes de ses membres comme:

• le Ministre Amédé Koffi KOUAKOU ;

• le Ministre KOFFI N'Guessan ;

• le Ministre Amadou KONE;

• le Ministre Adama COULIBALY ;

• le Ministre KOUADIO Konan Bertin.

• le Ministre DANHO Paulin ;

• le Ministre Sidi Tiémoko Touré ;

• le Ministre Souleymane DIARRASSOUBA.

Sans oublier ses autres cadres qu’elle a à la tête des Institutions de la République et des grandes sociétés d’Etat et du privé. Dans cette association, on ne parle pas d’ethnie. On parle de DÉVELOPPEMENT VRAI. A quelque chose, comme on le dit, malheur est bon. Il est temps de nous souder dans le Bas Sassandra. De promouvoir la compétence et les idées constructives. À défaut, nous allons continuer de danser notre Bolo super entre nous et nous plaindre dans nos salons de la non promotion de nos cadres. Les futurs challenges nous attendent, soyons au rendez-vous. Je suis Armand KONAN et je partage également la frustration du Bas Sassandra.