Municipales à Vavoua: Guy Kalou, candidat contre Kalou Bonaventure?

De nombreux internautes ivoiriens ont demandé à l'acteur ivoirien, Guy Kalou Emile, de se présenter aux prochaines élections municipales à Vavoua. Voici sa réponse.

Guy Kalou: ''Ne pas avoir soutenu le projet renaissance ne fait pas de Bonaventure KALOU un mauvais Maire''

L'acteur ivoirien Guy Kalou a ouvertement accordé son soutien à Didier Drogba, récemment, lors de l'élection à la Fédération ivoirienne de football ( Fif). Il faisait partie de ceux qui ont impulsé cet élan de solidarité autour de la formation du Lys de Sassandra et tous les autres clubs qui ont soutenu l'emblématique capitaine des Éléphants de Côte d'Ivoire, candidat malheureux à cette élection.

Guy Kalou a fait des dons à ces clubs et a également incité de nombreux internautes à en faire de même. Devenu également un fervent supporter du Lys de Sassandra, il n'hésite pas à lancer des appels afin que les supporters se rendent massivement au stade lorsque les Lymanes ont un match à jouer. Ses actions sont fortement appréciées par certains observateurs qui lui ont automatiquement demandé de se présenter à l'élection municipale prochaine à Vavoua afin d'arracher la mairie à Kalou Bonaventure, ex coéquipier de Didier Drogba en sélection nationale, mais qui s'est rangé dans le camp de Yacine Idriss Diallo.

''Allo, Lymanes de Vavoua, est-ce que notre meilleur acteur n'est pas beau comme ça dans la peau d'un Maire ? En 2023, on n'a qu'à essayer quelque chose voir'' a écrit un supporter du Lys sur la toile. De son côté, Guy Kalou a apporté des précisions sur cette affaire d'élections municipales.

''Ne pas avoir soutenu le projet Renaissance ne fait pas de Bonaventure KALOU, un mauvais Maire. Et si l'idée me venait de m'engager dans une élection municipale, je le ferais à Zuenoula, en apportant mon soutien au grand frère DJE BI DJE Olivier Vamy qui incarne tout le renouveau et l'espoir pour ma ville. Mon engagement pour la rupture que représente le Projet Renaissance ne souffre d'aucun doute. Mais je reste convaincu que notre plus belle œuvre sera de rassembler nos légendes du football autour de la légende Didier Drogba. Quelqu'un qui peine à trouver les moyens pour produire ses films, asseoir ses initiatives et qui vit avec des cachets caméléons, c'est pas lui qui va aller competir dans élections politiques en Afrique'', a réagi Guy Kalou sur sa page Facebook.