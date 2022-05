Antoinette Alany, la mère de Kedjevara, parle de son fils pour la première fois

Invitée il y a quelques jours à l'émission Peopl'Emik diffusée sur la troisième chaîne de télévision nationale, (La 3 ), Antoinette Alany, la mère de Kedjevara, a expliqué les conditions dans lesquelles son fils est né un fameux 18 avril.

Antoinette Alany revient sur les circonstances de la naissance de Kedjevara

Le 18 avril est la date de naissance de l'artiste Coupé-décalé, Kedjevara Dj. Une date dont-il a réussi à faire une véritable marque dans l'univers du showbiz ivoirien. 18 avril production, c'est le nom que porte le label de musique de Kedjevara, qui accompagne des artistes ivoiriens de renom tels que Mc One ou encore Moasco Dj.

Invitée il y a quelques jours à l'émission Peopl'Emik diffusée sur La 3, Antoinette Alany, mère de Kedjevara, est revenue sur cette fameuse date du 18 avril. Elle a expliqué les conditions dans lesquelles son fils est né.

''A l'accouchement de sa grande sœur, il y a une femme qui m'a accompagnée. C'était pour elle la cour dans laquelle nous étions, et quelques temps après l'accouchement, comme je ne suis pas facile à vivre, on a eu des histoires et elle a pris mon côté intime pour m'insulter. Ça m'a fait tellement mal, que lui (Kedjevara ) à son tour, pour l'accoucher, je me suis levée seule. Quand je partais, la même femme me demande où je vais avec mon ventre. Je lui ai dit que je vais payer des choses à côté et que j'arrive. J'ai pris un petit sachet, un petit seau. J'avais toutes mes affaires dedans'', s'est souvenue Antoinette Alany.

Puis d'ajouter: ''Quand je suis arrivée à la maternité, la sage femme me demande ce que je suis venue faire. Je lui ai dit que je suis venue accoucher. Elle a eu mal à la tête. Mais elle a vraiment pris soin de moi, elle m'a fait accoucher (...) elle m'a dit que l'enfant est tellement beau, qu'elle va bien s'occuper de moi. Et mon enfant ne pleurait pas. Il était calme, doux... J'ai accouché à midi, son père m'a rejointe à 18heures à la maternité. Il s'est plaint du fait que je sois venue accoucher seule'', a ajouté Antoinette Alany.