​Agboville: Dimba Pierre célébré par ses parents d’Éry-Makouguié 1

C’est dans la liesse populaire que, le samedi 25 juin 2022, les populations d’Éry-Makouguié 1, village de la commune d’Agboville, ont rendu un hommage au président du Conseil régional de l’Agnéby-Tiassa, Dimba Pierre N’Gou. Et ce, pour sa reconduction au poste de ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, dans le gouvernement Patrick Achi 2.

Albert N’Cho, maire d’Agboville: " Le président Ouattara et le Premier ministre Achi ont fait un bon choix en appelant Dimba Pierre à leurs côtés"

« À l’instar des autres villages et départements qui l’ont déjà fêté, Éry-Makouguié 1 célèbre son digne fils. Oui, cet oiseau rare que le ciel nous a donné, que le ciel a donné à l’Agnéby-Tiassa, que le ciel a donné à la Côte d’Ivoire, nous profite à jamais. Cher frère, merci pour le développement que vous nous apportez et à toute la région depuis quelques années », a indiqué Dr Bodou Bernabé, président du comité d’organisation, en présence du corps préfectoral, des élus et cadres, guides religieux et des chefs traditionnels.

Le porte-parole des populations, Albert N’Cho Acho, maire de la commune d’Agboville, a, pour sa part souligné que la célébration du ministre Dimba Pierre, est justifiée.

« Dimba mérite qu’on le félicite et qu’on lui rende hommage pour ses qualités personnelles. Ingénieur fraîchement sorti de l’ENSTP (École nationale supérieure des travaux publics de Yamoussoukro), il s’est mis très tôt au service du développement de son village, de la région et de la Côte d’Ivoire…Donc, quand vous regardez son parcours, il y a rien de hasard. C’est un homme qui a pour priorité le développement. Mieux, son développement a un caractère un peu plus national. Le président Alassane Ouattara et le Premier ministre Patrick Achi ont donc fait un bon choix en appelant notre frère à leurs côtés », s’est-il réjoui, sous un tonnerre d’applaudissements.

Prenant la parole, le premier responsable de la Santé des Ivoiriens, a exprimé toute sa gratitude à l’endroit de ses parents et des forces vives de l’Agnéby-Tiassa.

« Ça été un moment de joie pour moi. J’ai vu mes frères et sœurs mobilisés à mes côtés. Et, cela me rend plus fort à accomplir la mission que m’a confiée le chef de l’État. C’est pourquoi, je tiens à remercier l’ensemble des cadres avec à leur tête, le maire d’Agboville, tous les chefs traditionnels et les populations qui ont œuvré à l’aboutissement heureux de cette cérémonie. À partir de ce que nous avons vu, je pense que nous sommes mieux organisés, aujourd’hui, pour travailler pour le développement du village, du département et de la région », a révélé le natif d’Éry-Makouguié 1.

Dimba Pierre a reçu plusieurs présents de la part des 4 quartiers qui composent son village (Anono, Madisso, Opougnako et Opoukpgorou). En retour, il leur a offert des dons en nature et en espèce, d’une valeur de plus de 5 millions de FCFA.

Tizié TO Bi

Correspondant régional