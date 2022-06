Développement de l’Agriculture: Adjoumani s'imprégne du modèle égyptien

Kafr El-Sheikh, ville située à 160 km au nord du Caire, a accueilli, le samedi 25 juin, la délégation ivoirienne conduite par le Ministre d'Etat Kobenan Kouassi Adjoumani. Au cœur de ce voyage dans cette localité, la visite du Centre de Recherche Agricole de Sakha.

Le ministre Adjoumani visite le Centre de Recherche Agricole de Sakha en Egypte

Avec plus de 5000 variétés de semences agricoles certifiées, ce centre de recherche est le plus grand d’Egypte et du Moyen-Orient, nous a fait dire le premier responsable dudit centre, Pr Mohamed Soliman. Dans cette structure de recherche agricole, plusieurs variétés semencières y sont développées dont le riz. Qui pour certains sont capables de se développer dans des zones arides.

Ce centre produit également plusieurs semences certifiées de maïs et de blé et fournit 75% des semences de base utilisées par le Gouvernement Égyptien. Le Ministre d'Etat Adjoumani et sa délégation ont eu l’opportunité de visiter des parcelles agricoles aménagées par ce centre. Celles-ci s’étendent sur plus 200 000 ha, dans la même zone.

Outre la recherche agricole, le centre de Sakha est également spécialisé dans la recherche et la santé animale. La délégation ivoirienne a aussi visité les laboratoires de recherche animale qui réalisent des croisements sur des buffles et des bœufs. Au terme de cette visite de travail, le premier responsable de l’Agriculture et du Développement Rural n'a pas caché sa satisfaction.

"Tous ces exemples de réussite et de bonnes pratiques, nous voulons nous en inspirer pour davantage développer notre agriculture, pour le bonheur des producteurs et des consommateurs", a déclaré le ministre Adjoumani.

Soulignons que le Ministre d’Etat était accompagné des cadres directeurs de son Ministère, à savoir M. Koffi Amani Georges Lopez, Conseiller Technique Chargé de la communication; M. Amri Youssef, Directeur de société; M. N'Guessan Koffi Rodrigue, Directeur Général du dévelopement Rural; Dr. Fry Kouamé André, Directeur des Affaires Juridiques, du Contentieux et de la coopération Internationale; M. Dembelé Yacouba, Directeur Général de l'Agence pour le développement de la Filière Riz; M. Togbé Ayénan Marc, Directeur de l'Institut National de Formation Professionnelle et Agricole; M. MANZAN Bini Kouamé Christian, Charge d'études; M. Adou Kouadio Jean Désiré, Assistant Personnel du Ministre