Bende Michel (Lys de Sassandra) : ‘’On n’est plus un petit club’’

Bende Michel, coach adjoint du Lys de Sassandra, a affiché les nouvelles ambitions du club de Dia Mamadou, devenu populaire au lendemain des élections à la Fédération ivoirienne de football (Fif).

Le Lys de Sassandra a été l'unique club de Ligue 1 à avoir voté l'emblématique capitaine des Éléphants de Côte d'Ivoire, Didier Drogba, lors de l'élection à la Fif, qui a eu lieu le samedi 23 avril dernier à Yamoussoukro. Et pour cela, de nombreux internautes se sont très rapidement abonnés à la page Facebook du club, qui est passée de 7000 abonnés à plus de 300 mille abonnés en quelques jours. Cette ferveur autour de ce modeste club, n'est pas que virtuelle, puisque le stade Robert Champroux de Marcory est toujours plein pendant les matchs de cette équipe.

Samedi dernier, les supporters du Lys ont massivement effectué le déplacement pour soutenir leur formation qui affrontait le Stella Club d’Abidjan dans le cadre de la 25è et avant dernière journée de la Ligue 1 ivoirienne. Mais Titi Koné et ses coéquipiers ont été battus par les magnans d’Adjamé (1-0). Une défaite sans grande incidence puisque Lys de Sassandra est assuré de son maintien en Ligue1. Cependant, certains supporters n’ont pas apprécié cette défaite et l’ont tout de suite fait savoir à travers des cris.

Bendé Michel, coach adjoint de la Formation du Lys, a dû trouver les mots justes pour les calmer. ‘’Les supporters paient le transport pour venir au stade, ils paient les tickets d’entrée, quand ils viennent et qu’ils voient des résultats comme ça, ils ne sont pas contents, voilà pourquoi j’ai essayé de les calmer et leur faire comprendre certaines choses‘’, a-t-il indiqué. Cependant, il a clairement affiché les nouvelles ambitions du club du président Dia Mamadou.

‘’ La saison prochaine, on vise le haut du tableau. On n’est plus un petit club. Donc clairement, on vise le haut du tableau. On a des joueurs qu’on a déjà pistés. On va essayer de faire un bon recrutement pour que l’année prochaine, on puisse avoir une équipe commando pour jouer le titre ou à défaut, décrocher une place africaine. Nos supporters doivent nous faire confiance, on fera chemin ensemble‘’, a-t-il ajouté.