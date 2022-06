Tunisie: L'Espérance de Tunis remporte le titre de champion

L'Espérance de Tunis est à nouveau roi du championnat d'élite en Tunisie. Le club Sang et Or s'est adjugé son 32ème sacre national, dimanche 26 juin 2022, en battant sur le fil (2-1) l'Union Sportive de Ben Guerdane (USBG) lors de la dernière journée des Play-offs.

Tunisie: l'Espérance de Tunis au sommet

Opposé, dimanche, à l'USBG dans cette rencontre qui s'avérait décisive pour la conquête du titre, l'Espérance de Tunis a éprouvé certes des difficultés à s'imposer face à son adversaire mais a quand même assuré l'essentiel. Dans l'antre de Hamadi Agerbi à Rades, théâtre de la rencontre, les hommes de Beb Souika ont été d'abord mené au score à la 6ème minute après un but de Fakhreddine Ouji.

Sonnés, les Espérantistes vont monter en intensité mais ratent une bonne opportunité de revenir au score après un pénalty raté de Mohamed Ali ben Romdhane à la 40ème minute.

C'est en fin de partie que les protégés d'Ali Maaloul vont renverser la vapeur. D'abord grâce à l'attaquant Ali Ben Hammouda à la 85ème minute sur une tête rageuse avant le but victorieux, oeuvre de Elyès Chetti dans les ultimes minutes, précisément à la 97ème minute.

Grâce à cette victoire (2-1), l'Espérance de Tunis est crédité de 24 points au classement des paly-offs devant l'US Monastir, 22 points. C'est le 32ème sacre national décroché par l'Espérance de Tunis, le 6ème consécutif.

L'hégémonie du club Sang et Or en Tunisie

A l'issue de cette saison 2021-2022, l'Espérance de Tunis consolide son statut de club le plus titré en Tunisie avec son 32ème titre de champion, le 6ème d'affilé, un record absolu. Cette prééminence du club Sang et Or dans le giron du football tunisien est le receptacle d'une gestion administrative du club dans tous ses aspects.

Avec 32 titres de champion de Tunisie, 10 Coupes de Tunise, 2 Ligues des Champions (2004, 2011), une Coupe de Confédération Africaine ( 1997), l'Espérance de Tunis est l'un des clubs les plus titrés en Afrique.