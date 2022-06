Côte d'Ivoire: Les sapeurs-pompiers "prêts à parer à toute éventualité"

Tout savoir sur l'organisation générale et les interventions des services du Groupement des sapeurs-pompiers militaires (GSPM) de Côte d’Ivoire. Telle était la thématique abordée à la conférence hebdomadaire du Centre d’information et de communication gouvernementale (CICG), du mardi 28 juin 2022 au Plateau.

En 2021, 30 725 interventions ont été réalisées par les sapeurs-pompiers

Le général de Brigade SAKHO Issa, commandant du GSPM, créé en 1974, a rassuré les populations que la logistique moderne dont s’est dotée le groupement lui permet aujourd’hui de parer à toute éventualité de secours.

Les 9 compagnies de pompiers militaires de Côte d’Ivoire dont 4 à Abidjan, sont équipées de 135 engins divers pour des secours, incendie, des opérations sanitaires, déblayage, pollution nucléaire, bactériologiques, radiologiques et chimiques, a indiqué le Général SAKHO. Il a précisé que l’effectif se chiffre à 1 174 éléments, dont 4,5 % de personnel féminin.

Au chapitre des interventions, en 2021, ce sont 30 725 interventions qui ont été réalisées par les sapeurs-pompiers pour 30 447 personnes prises en charge.

Pour la récente période charnière de l’actuelle saison des pluies, à en croire son commandant, les opérations de sauvetage et d’évacuation se sont globalement bien passées. Plus d’une centaine de personne ont été secourues des zones à risque, en dépit de quelques décès enregistrés dans des communes d’Abidjan.

Il a profité de l’occasion pour appeler les populations ivoiriennes à quitter les zones à risques et à suivre à la lettre les consignes de la Société d’exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique (SODEXAM) et du gouvernement, mais surtout à faire preuve de civisme. En effet, assure me le général de brigade, environ 90 % des appels reçus par ses seervices sont des canulars.

Il a rassuré les populations de l’engagement du corps à bien remplir les missions de sécurité civiles qui sont les leurs.

Rappelons que le Groupement des Sapeurs-pompiers militaires est joignable aux numéros suivants : 180 – 0101801328 – 0103019094.