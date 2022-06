Tanzanie: Accord de prêt de 12,5 millions de dollars avec la BAD

Enclin à des problèmes d'adduction d'eau comme la plupart des pays d'Afrique subsaharienne, la Tanzanie vient de bénéficier d'un financement conséquent de la part de la Banque africaine de développement (BAD) pour freiner la pénurie d'eau dans le pays.

Tanzanie : Le pays signe un important accord avec la BAD

D'un montant global de 12,5 millions de dollars, cette convention de prêt a été signée le 16 mai 2022 à Dar es Salam entre le ministre des Finances et de la Planification de la Tanzanie, Mwigulu Lameck Nchemba et la directrice de la Banque africaine de développement en Tanzanie, Patricia Laverley. Ces fonds serviront à régler la problématique de la pénurie de l'eau dans 3 districts de la région de Dodoma, annonce le gouvernement dans un communiqué qui date du mardi 28 juin 2022.

"C'est un projet très attendu par la population de Dodoma et que la présidente Samia Suluhu Hassan souhaite voir mis en œuvre. Cet accord de prêt sera très bénéfique pour la population et fournira également un accès à l'eau potable à des fins industrielles", se réjouit le ministre des Finances et de la Planification de la Tanzanie à travers le communiqué qui exhorte la BAD à multiplier ce genre d'initiatives dans les autres régions du pays.

Un projet de taille pour le développement du pays

Ce projet, qui sera décliné sur 5 ans, rentre dans le cadre de la première phase du Programme de développement durable et résilient des ressources en eau et de l'assainissement à Dodoma (DRWSP) enclenché par le gouvernement tanzanien depuis quelques années déjà.

Il prévoit notamment la construction du barrage hydraulique de Farkwa, d'une longueur de 470 mètres, mais aussi un bassin d'assainissement de 128 000 mètres cube, ainsi qu'une station de traitement des eaux d'une capacité de 128 000 mètres cube par jour, apprend-on.