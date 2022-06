Agboville : Les conséquences du changement climatique expliquées

Plusieurs leaders de communautés ont été formés, le mercredi 29 juin 2022, sur les conséquences du changement climatique, à la préfecture d’ Agboville.

Plusieurs leaders de communautés formés à Agboville

"Le réchauffement climatique et son impact sur l’environnement" est le thème autour duquel s’est tenue la conférence-débat organisée par la Plateforme des organisations de la société civile d’Agboville(POSCAG).

« La conférence d’aujourd’hui se veut le lieu de rencontre et d’échanges. Rencontre parce qu’il va falloir réfléchir ensemble sur les problèmes qui se posent à nous tous, sur les solutions appropriées et les engagements que nous devons prendre pour un environnement sain », s’est justifiée la présidente de la POSCAG, N’Cho Chayé, en présence de Henri Aman, Blé-N’Dou Pascal et de Éhua Éhua II.

Respectivement, 2ème adjoint au maire d’Agboville, directeur régional de l’Environnement et du Développement durable et représentant du directeur régional des Eaux et Forêts de l’Agnéby-Tiassa.

Le parrain de la journée de sensibilisation, Nicaise Ohouna a, quant à lui appelé les participants à adopter des comportements éco citoyens. « Le monde entier est confronté aux phénomènes de changement climatique. C’est pourquoi, nous devons tous avoir des comportements éco citoyens », a-t-il invité.

« Le thème que, nous avons abordé intéresse tout le monde à plus d’un titre. Mais, chacun de nous le voit de loin. Et donc, dans notre intervention, il s’est agi pour nous d’attirer l’attention des uns et des autres sur le changement climatique dont les conséquences sont nombreuses, aujourd’hui. Notamment : l’apparition de maladies émergentes, la famine, l’avancée du désert, les inondations, les températures élevées, les feux de brousse, l’avancée des mers, etc. », a rappelé le conférencier, Kouadio Kouamé Toussaint.

Pour lui, les inondations à répétition à Agboville, sont une conséquence indirecte du dérèglement climatique, ainsi que de certains comportements de l’homme. « Ce fléau montre qu’à quelque niveau que nous soyons, nous pouvons agir afin de renverser la vapeur. À ce niveau, nous avons instruis notre auditoire à adopter des comportements responsables à savoir : rendre propre son environnement, pratiquer l’agroforesterie, éviter de s’installer aux abords des cours d’eau, investir dans le reboisement, instaurer par exemple une taxe carbone », a recommandé l’encadreur pédagogique de SVT (Sciences de la vie et de la terre), à l’Antenne de la pédagogie et de la formation continue(APFC) d’ Agboville.

Pour le préfet de région, Sihindou Coulibaly, président de la cérémonie, cette initiative est à encourager. « La POSCAG, à travers cette initiative, est entrain de démocratiser la lutte que, nous devons mener pour un environnement meilleur. Ramener la problématique du respect de l’environnement aux acteurs de développement que vous êtes, est à saluer. C’est pourquoi, je vous exhorte à être attentifs afin d’être des relais auprès des populations », a exhorté l’autorité préfectorale, à l’ouverture de la cérémonie.

Tizié TO Bi

Correspondant régional