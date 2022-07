Boxe: Francis Ngannou vole au secours d'Israël Adesanya

Il ne se passe plus un jour où Francis Ngannou n’est pas lié à une actualité. Quelques jours après son ras le bol au sujet du drame de Melilla où plusieurs migrants ont trouvé la mort, le pugiliste camerounais a volé au secours de son ami, Israël Adesanya qui a essuyé récemment des critiques concernant sa prestation moins reluisante à l’UFC 276.

Francis Ngannou en mode défenseur

Auteur de prestation terne et insipide à l’UFC 276, Israël Adesanya a fait l’objet de moqueries et de railleries de la part de Jon Jones. Le boxeur américain l’a surnommé « Elsa » en référence au dessin animé "La reine des neiges ". Furieux après ces propos jugés injurieux contre son ami, Francis Ngannou s’est empressé de retorquer en comparant le bilan récent de Jones à celui d'Adesanya.

Suite à cette réaction du Prédator « Prédateur », Jon Jones n’est pas resté indifférent. Cette fois-ci, il cible directement ce dernier en le défonçant sur Twitter :« Regardez Francis là-bas qui défend Elsa, comme c’est mignon. Je pourrais rester à rien faire deux ans de plus et votre travail combiné n’égalera jamais ce que j’ai fait dans cet octogone. #Facts", a lancé l'Américain de 34 ans.

Plus loin, il lance une défiance au boxeur de 35 ans et à son protégé.« Je ne suis vraiment pas impressionné par toi ou ton garçon, je t’ai vu abandonner plusieurs fois. Et ton garçon s’est presque fait aplatir la dernière fois qu’il a affronté Alex. Si vous gagnez tous les deux vos prochains combats, alors je serai impressionné. En attendant, ne prononcez pas ce nom, il y a des niveaux à respecter".

De nouveaux propos qui ne vont pas faire plaisir au champion du monde UFC des poids lourds qui devra sans doute réagir à moins de s’abstenir de se lancer dans ce jeu puéril.

Jon Jones devra se concentrer sur son prochain objectif qui est de faire ses grands débuts dans la catégorie des poids lourds à l’UFC 276. Le pugiliste a exprimé récemment son désir d’affronter Stipe Miocic mais ce dernier affirme qu’il n’est pas encore prêt à combattre à ce niveau.

Francis Ngannou hors de l'Octogone

Victime de blessure au genou, Francis Ngannou est actuellement éloigné de l’Octogone. Le natif de Batié (Cameroun), en attendant de retrouver ses sensations et ses repères, s’exprime sur plusieurs sujets d’actualité en l'occurrence sur la situation de la Tour Eiffel dont les travaux de rénovation suscite la polémique.