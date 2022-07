Alpha Blondy : "Ce n'est pas à la France d'aller sauver le Mali"

Sur les ondes de la radio RFI (Radio France Internationale), Alpha Blondy a craché ses vérités à l'Union africaine, les États-Unis et la France. La mega star du reggae n'a pas mâché ses mots au micro de l'animateur Claudy Siar.

Alpha Blondy : "Les États-Unis ont besoin de guerres pour exister"

Alors qu'il vient de sortir son dernier album dénommé "Eternity", Alpha Blondy ne change pas son message. De son vrai nom Koné Seydou, le chanteur de reggae était invité de l'émission Couleurs Tropicales de Claudy Siar. Dans les studios de RFI, Jagger a dit ses vérités à l'Union africaine.

Alpha Blondy a rappelé qu'il a déjà interpellé l'UA de sorte qu'elle sorte de ce « marionnettetisme révoltant". "Comment, déjà, vous avez été esclavagisés avec les armes. Vous avez été colonisés avec les armes. Et aujourd'hui, on continue d'exploiter vos pays respectifs avec les armes. Parce que celui de vous qui ose parler se fait renverser par un coup d'État. Pendant très longtemps, les coups d'État étaient sur commande. Ce n'est pas à la France d'aller sauver le Mali. C'était à l'Union africaine. Ne confiez pas votre souveraineté à d'autres personnes. Parce qu'eux, quand ils viennent prendre les matières premières chez vous, c'est pour leurs populations. Et vous vos enfants vont se noyer par milliers dans la Méditerranée parce que vous avez failli", a dénoncé le père de Soukeina.

Poursuivant, le reggaeman a également attaqué la France et les États-Unis. "Les États-Unis ont besoin de guerres pour exister. C'est du terrorisme d'État. Ils parlent de la misère en Ukraine. Est-ce qu'ils ont pensé à la misère dans tous les pays qu'ils ont détruits y compris la Libye ? Quand l'armée française tire avec des armes de guerre sur les jeunes patriotes devant l'Hôtel Ivoire, est-ce que les Français savent ça ? Je ne pense pas", a lâché l'artiste ivoirien.

Il faut noter que le Koro National sera en attraction le 15 juillet au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire pour un concert inédit.