SE Haïdara Mamadou donne le sens de la rencontre Bédié-Ouattara-Gbagbo

SE Haïdara Mamadou, ex-ambassadeur de Côte d'Ivoire aux Etats-Unis d'Amérique et actuel Conseiller diplomatique du Président de la République, Alassane Ouattara, dans un entretien accordé à Afrique sur-7, en sa résidence privée d’Agboville, s’est félicité de la promotion des cadres de la région, ainsi que des nombreuses actions de développement entreprises dans l’Agnéby-Tiassa. C’était le samedi 09 juillet 2022, à l’issue de la prière solennelle de la fête de Tabaski, qui s'est tenue à la grande mosquée d'Agboville.

SE Haïdara Mamadou: « La rencontre avec Bédié et Gbagbo ne nous étonne pas; pour celui qui connait l’esprit d’ouverture et de magnanimité du Président Ouattara»

Monsieur l’ambassadeur, qu’est-ce qui motive votre présence à Agboville ?

Nous sommes venus célébrer cette fête du sacrifice, qui rappelle la soumission d’Ibrahim à Dieu dans la famille avec tous les parents et les compatriotes à Agboville. Et ce, pour dire merci à Dieu pour toutes ses grâces à l’endroit du pays, pour nous individuellement, ainsi que collectivement. Et, profiter de cette occasion pour faire des bénédictions, des prières pour le premier responsable du pays, Son excellence le Président de la République, Alassane Ouattara, pour toutes les actions menées à la tête de la nation pour le bonheur des populations. Prier Dieu afin qu’il continue de consolider la paix, la réconciliation en Côte d’Ivoire et qu’il continue de gracier notre pays de ses bienfaits.

Comment appréhendez-vous, monsieur l’ambassadeur, la promotion des cadres et des actions de développement dans la région depuis près d’une décennie ?

Je remercie le chef de l’État, qui est bienveillant à l’endroit des populations de l’Agnéby-Tiassa. Pour preuve, la dernière grâce dont nous avons bénéficiée, c’est la désignation et l’élection de notre frère Adama Bictogo à la tête de l’Assemblée nationale. Nous sommes honorés de cette promotion faite à un valeureux fils de l’Agnéby-Tiassa. Entre autres, vous avez le ministre Dimba Pierre qui a été promu ministre de la Santé encore, lors du dernier remaniement, l’ambassadeur Bandama et moi-même sommes, vraiment tous honorés au niveau de la région de bénéficier des bienfaits du Président.

L’actualité est marquée par la rencontre entre le Président Alassane Ouattara et ses prédécesseurs Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo. Rencontre prévue le 14 juillet prochain. Vos impressions sur la main tendue du président de la République ?

C’est de bons augures et ça ne nous étonne pas pour celui qui connait l’esprit d’ouverture et de magnanimité du Président de la République, Alassane Ouattara. On peut être président de la République, avoir tous les pouvoirs mais en même temps pouvoir aussi ouvrir la main à ses frères et sœurs qui ont été opposants par rapport à des idées. Et, je pense que c’est un acte de magnanimité qu’il faut saluer et encourager. Nous en sommes fiers car la Côte d’Ivoire ne pourra que bien se porter.

Un appel à l’endroit des populations de l’Agnéby-Tiassa...

Les populations de l’Agnéby-Tiassa, sous le leadership éclairé du ministre Dimba Pierre, président du Conseil régional, sont déjà dans le moule de la réconciliation. Il y a une parfaite cohésion qui existe au sein des populations. C’est à son actif car il œuvre beaucoup à cela. Avec le président de l’Assemblée nationale, Adama Bictogo et l’ensemble des élus et cadres, nous formons un bloc pour le développement et la cohésion de toutes les communautés de l’Agnéby-Tiassa.

Propos recueillis par Tizié TO Bi