RHDP - Tiassalé: Le sénateur Yapobi lance un appel aux 182 votants

Avant la clôture de la campagne électorale pour l'élection des secrétaires départementaux du RHDP, ce jeudi 21 juillet 2022, le sénateur Jean Désiré Yapobi, directeur de campagne de la liste Symbiose conduite par Alpha Sanogo à Tiassalé, a lancé un important appel aux électeurs.

Les militants du RHDP de Tiassalé invités à plébisciter la liste symbiose conduite par Apha Sanogo

Candidat, tête de la liste "Symbiose" à l'élection départementale à Tiassalé commune et sous-préfecture, Alpha Sanogo est bien parti pour se faire plébisciter lors du vote du samedi 23 juillet prochain. La liste qu'il conduit et qui prend à son compte les candidatures de Boni Kassi Vincent, pour Tiassalé-N’douci Sous-préfecture; Kacou N’Guessan Innocent, pour Tiassalé Sp Gbolouville; et Doumbia Daouda, pour Tiassalé-N’douci Commune, est une liste consensuelle.

Contrairement à d'autres départements politiques qui enregistrent parfois deux, voire trois listes concurrentes, Tiassalé a réussi à taire ses dissensions grâce à un travail de fourmi, effectué par Alpha Sanogo, ces derniers mois, et ayant permis de rassembler l'ensemble des militants de base autour de l'intérêt supérieur du RHDP. N'empêche! Une élection étant une élection.

Le jeudi 21 juillet, jour de clôture de la campagne électorale, a été l'occasion pour le sénateur Jean Désiré Yapobi, directeur de campagne de la liste Symbiose, de lancer un appel aux "182 grands électeurs" à qui il demande de donner un score à la soviétique, soit 100% des voix, à la liste conduite par Sanogo Alpha.

Même s'il se satisfait de l'unicité de la candidature, le sénateur Yapobi insiste sur le taux de participation qui reste, pour lui, le second enjeu de cette élection, après la preuve donnée de la cohésion et de l'unité retrouvée à travers la liste unique. Selon l'AIP, Doumbia Daouda a, au nom des candidats, pris l'engagement de travailler davantage à consolider l'implantation du RHDP partout dans le département pour en faire la première force politique.

De quoi réjouir les militants dont certains, intervenant au cours de la réunion, ont soit rassuré les candidats de leur soutien, soit demandé de se mettre à la disposition des militants de base dès que l'élection sera terminée pour continuer l'implantation du RHDP.