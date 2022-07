Cristiano Ronaldo est prêt à faire des sacrifices pour changer de club

L’avenir de Cristiano Ronaldo est plus que jamais sombre. L’international portugais veut quitter Manchester United cet été pour aborder un nouveau challenge mais aucun club ne semble être intéressé par la star lusitanienne. Ce dernier serait désormais prêt à une réduction de salaire pour trouver facilement un autre club.

Cristiano Ronaldo veut changer d'air à tout prix

C’est un secret de polichinelle, Cristiano Ronaldo ne veut plus porter les couleurs de Manchester United un an après son retour à Old Trafford. La piteuse saison de Manchester United l’année dernière qui ne disputera pas la Ligue des Champions la saison prochaine est la principale raison de cette envie de départ de Manchester United du joueur de 37 ans.

Après des appels de pieds lancé sans succès au Bayern Munich, l’attaquant portugais aurait convaincre Diego Siméone de le recruter l’Atletico de Madrid. Selon les informations, l’Atletico Madrid serait intéressé par le profil de Cristiano Ronaldo mais n’a pas la surface financière nécessaire pour racheter sa seule année de contrat qui lui reste. Les Colcheneros envisagerait de céder Alvaro Morata à la Juventus pour 25 millions d’euros afin de recruter l'ancien joueur de la juventus.

D’autres sources en l'occurrence le Daily Mail révèlent même que le joueur de 37 ans aurait accepté de réduire son salaire de 30 pour cent afin de rejoindre le club madrilène.

Une bonne opération pour l'Atletico Madrid?

Si le champion d’Europe 2016 rejoint l’Atletico Madrid, ce serait un grand coup réalisé par le club espagnol qui a été victime ces dernières années des coups d’éclats de Cristiano Ronaldo lorsque ce dernier évoluait au Real Madrid. L’attaquant portugais apporterait vraisemblablement une valeur ajouté à l’animation offensive même s’il sera aux abonnés absent pour faire des tâches défensives.

La saison dernière, le joueur lusitanien a inscrit 26 buts toutes compétitions confondues avec Manchester United.