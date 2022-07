PPA-CI : Amani N’guessan prône la cohésion et la solidarité à Bouaké

Au nom du PPA-CI, Amani Michel N’guessan a effectué une mission à Bouaké, dans le centre du pays, le samedi 23 juillet 2022. Le premier vice-président en charge de l’inspection générale du Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire a livré un message de cohésion et de solidarité aux partisans de Laurent Gbagbo.

PPA-CI : Ce qu’Amani N’guessan a fait à Bouaké

Amani Michel N’guessan a conduit une mission du PPA-CI dans la ville de Bouaké le samedi 23 juillet 2022. L’ex-ministre ivoirien de l’Éducation a effectué le déplacement dans le cadre des missions éclatées d’évaluation de l’implantation des structures de base du Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire.

Le premier vice-président chargé de l’inspection générale du parti, accompagné de Koya Lucie, secrétaire national technique chargée des victimes de guerre, des réfugiés, et des exilés, Koffi Ferdinand, vice-président de la commission logistique et N'dri Benoît, commissaire électoral local, a livré un message de cohésion et de solidarité à ses militants.

Les huit fédéraux ont présenté leur rapport de suivi. Ils ont également remis des documents physiques à Amani Michel N’guessan et sa délégation. Selon le service de communication du PPA-CI, les résultats des missions éclatées d’évaluation de l’implantation des structures de base sont satisfaisants malgré les difficultés.

Au cours de son intervention, l’émissaire de Laurent Gbagbo a insisté sur l’urgence d’organiser des séminaires de formation politique. Il a aussi remis des fiches de guide des fédéraux en vue de l’enrôlement des militants.