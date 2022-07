Boxe : Francis Ngannou-Tyson Furry, un face à face très attendu

Francis Ngannou peut s’estimer heureux. Le champion du monde l’UFC tient un challenge de taille avec cet accord tacite qu’il a trouvé avec le champion du monde de boxe, Tyson Furry. Les deux hommes ont convenu, en effet, d’en découdre sur le ring dans quelques mois.

Un duel Francis Ngannou- Tyson Furry en perspective

Tel un grand champion, le natif de Batié (Cameroun) n’a pas peur des défis. Le célèbre champion du monde de l’UFC nourrissait depuis des lustres le rêve d’affronter le grand champion du monde de boxe des poids lourds, l’Anglais Tyson Fury.

Ce rêve sera une réalité dans les prochains mois. En marge de son combat avec son compatriote Dialian Whyte le 23 avril 2022, Tyson Furry avait confirmé l’hypothèse d’un combat avec le champion camerounais Francis Ngannou. « Ce sera un combat très spécial. Ce sera quelque chose de jamais vu dans l'histoire de notre sport », a-t-il lancé avant de s'extasier sur la qualité de ce prochain face-à-face.

«Nous ne parlons pas de deux gars d'environ 140 livres ; je pèse 270 livres, il pèse 270 livres. Ce sera un combat explosif quand cela se produira. Je suis le champion de boxe des poids lourds, il est le champion des poids lourds de l'UFC, il est en pleine forme-regardez ses muscles», a ajouté le Britannique.

Aussitôt, celui qui est surnommé le prédateur n’a pas manqué de saisir la perche qui lui a été tendu par son futur adversaire. « Nous allons découvrir qui est la mère la plus méchante de la planète. Certainement l'année prochaine, ce combat aura lieu, car d'ici la fin de cette année, nous saurons exactement … Nous allons régler les choses, prêts à partir", a déclaré le boxeur de 35 ans ,qui se remet peu à peu de son opération au genou.

Un challenge de titan pour Francis Ngannou

Francis Ngannou peut-il renverser cette montagne que constitue Tyson Furry ? C’est la question qui taraude l’esprit de ses nombreux fans. Cette interrogation paraît légitime au vu du pedigree du boxeur britannique qui reste invaincu depuis 11 ans. Quoi qu’on puisse dire, il va falloir que Francis Ngannou retrouve ses repères et ses marques le plus tôt possible avant de se lancer dans ce sacré défi avec Tyson Furry.