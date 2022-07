Cameroun: Emmanuel Macron refuse un dîner de gala offert par Biya

Le président français Emmanuel Macron séjourne depuis, lundi 25 juillet 2022 à Yaoundé au Cameroun dans le cadre d’une visite officielle. Heureux de cette visite du chef de l’Etat français, le président Paul Biya a voulu organiser un dîner faste pour le président Emmanuel Macron et sa délégation mais le locataire de l’Elysée aurait refusé.

Emmanuel Macron refuse le dîner de gala d'Etoudi

Emmanuel Macron a passé sa première nuit en terre camerounaise et doit désormais faire face à un agenda très chargé ce mardi 26 juillet 2022. En effet, le chef de l’Etat français va rencontrer son homologue camerounais, Paul Biya ce mardi. Très attendue, cette rencontre entre le président français et l’homme fort d’Etoudi va tourner autour des questions clés de partenariat économique et commercial entre les deux pays mais aussi de la question sécuritaire au Cameroun.

Si les autorités camerounaises se réjouissent de la visite d’Emmanuel Macron, elles vont devoir faire face à un camouflet. Selon certaines sources, Paul Biya aurait proposé un dîner de gala à son homologue français en signe de fraternité et d’amitié entre les deux nations, mais Emmanuel Macron aurait purement et clairement dit non, comme l’indique le lanceur d’alerte camerounais Boris Bertolt.

« L’organisation de la visite d’Emmanuel Macron au Cameroun aura posé beaucoup d’ordre protocolaire à Yaoundé. Jusqu’à mercredi dernier, le programme définitif de la visite n’était pas calé. D’où les changements multiples sur l’agenda que les uns et les autres ont pu observer », a-t-il indiqué.

« En signe de fraternité, la présidence de la République voulait offrir un dîner faste à la délégation française comme au bon vieux temps de l’amitié entre les deux pays. A l’image du dîner offert par Macky SALL à Emmanuel Macron à Dakar », précise ce dernier.

Le président français a exigé la sobriété

En lieu et place du dîner de gala qui lui a été proposé par Paul Biya, le locataire de l'Elysée a préféré plutôt un déjeuner sobre dans la mi-journée avec son homologue camerounais au lieu d'un dîner de gala comme l'aurait souhaité les autorités camerounaises.

D’après le lanceur d’alerte, le 6è président français de la 5è République a refusé le dîner de gala prévu par Etoudi parce qu’il tient au caractère formel de cette visite qui ne doit pas être confondue à une quelconque proximité avec Paul Biya. « Raison pour laquelle Emmanuel Macron a opté pour un déjeuner sobre en journée après sa rencontre avec Paul Biya. Par la suite, il reprend ses activités. Yaoundé n’a fait qu’exécuter. C’était à prendre ou à laisser », a-t-il précisé.