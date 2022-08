Agboville : 11 personnalités distinguées à la 3è édition de Nansin Award

Honorer les femmes entrepreneures, leaders communautaires et cadres de nos régions, qui contribuent à travers leurs actions au développement de la Côte d’Ivoire et de la sous-région, telle est la raison du prix Nansin Award. Initié par la structure TRESED, la 3e édition s’est tenue le samedi 30 juillet 2022, à Agboville, autour du thème : "Femme, pilier de l’émergence africaine : Zéro violence".

La 3e édition du prix Nansin Award, s’est tenue à Agboville autour du thème : "Femme, pilier de l’émergence africaine : Zéro violence"

« Nansin Award, c’est rendre hommage tous ces acteurs qui posent des actions dans le domaine de l’intégration et du développement sous régional. Nous voulons aussi l’engouement à toutes ces jeunes filles et toutes ces femmes qui manquent encore de volonté d’entreprendre dans leurs localités. Nansin Award, c’est aussi galvaniser la Diapora, toutes ces personnes qui ont peur d’investir au sein de leur région. Car, investir dans sa région, c’est participer au développement », Cyrille Daffou Kévin, président du comité d’organisation(PCO).

À cette occasion, il y a eu la remise de 3 types de distinctions, notamment : les prix honorifiques Patrick Achi, les prix spéciaux et les prix d’honneur. Emma Lohoues, opératrice économique a reçu le prix d’honneur, spécial promotion de la femme. Un prix d’honneur aussi à l’endroit du ministre de la Santé, Pierre Dimba, par ailleurs président du Conseil régional de l’Agnéby-Tiassa. Le préfet de région, préfet du département d’Agboville, Sihindou Coulibaly, représenté par Fidèle Séka, secrétaire général 2 de la préfecture d’Agboville, a été distingué dans la catégorie de prix spéciaux. Le prix honorifique du meilleur acteur de développement communal, est revenu au premier magistrat de la commune d’Agboville, le colonel N’Cho Acho Albert. Outre ces personnalités, d’autres personnes a été aussi primées au rang desquelles, il y avait prof. Méliane N’Dhatz Sanogo et Karim Bamba, respectivement directeur général de l’INFAS et de la CNAM.

Au total, 11 prix ont été décernés aux personnalités qui se sont distingués dans divers domaines d’activités. « Nous avons été ravis de répondre à cette invitation parce que Nansin Award est une initiative qui promeut l’entrepreneuriat féminin et l’intégration africaine. Des valeurs que, nous-mêmes partageons au sein de notre structure. Nous sommes heureux de savoir que, tous les efforts consentis par madame Emma Lohoues soient reconnus au plan national. C’est une grande satisfaction. C’est pourquoi, nous allons encore travailler davantage », a réagi Landry Okou, représentant l’actrice principale dans le film Le Mec Idéal. Rôle qui lui a valu un "Étalon de bronze" au FESPACO et un Coq d’or en tant que, meilleure actrice en 2011.

Réceptionnant le prix du maire, Gnaly Patricia, 5e adjoint au maire d’Agboville, s’est dite honorée par cette distinction. « C’est un sentiment de joie…Cela nous engage à travailler plus, à redoubler d’efforts pour amener notre commune à un meilleur niveau de développement. Ce prix vient, ainsi, nous galvaniser davantage », a-t-elle souligné.

Tizié TO Bi

Correspondant régional