Libération des soldats ivoiriens arrêtés: Zadi Djedje interpelle le Mali

Le Président de l’Alliance des Ivoiriens pour la Démocratie (AID), ZADI Djedje a animé une conférence de presse le mardi 02 Août 2022, à la maison de la presse au Plateau, pour crier son ras le bol contre la détention des 49 Militaires ivoiriens par la junte malienne.

Arrestation de 49 soldats ivoiriens par la junte militaire au Mali : Zadi Djedje met en garde la junte malienne

Face à la presse, le Président de l’AID, tout en saluant les autorités ivoiriennes qui ont opté pour le dialogue dans cette affaire qu’il qualifie « d’otage de 49 militaires ivoiriens par la junte malienne », a invité le peuple ivoirien à un sursaut national

« J’appelle la jeunesse ivoirienne à un sursaut national pour la libération sans délai et sans conditions de nos compatriotes militaires. J’appelle à la solidarité de tous pour que nos militaires regagnent le pays avant la commémoration de la 62e célébration de l’indépendance de la Côte d’Ivoire prévue le 7 août 2022 à Yamoussoukro», a-t-il appelé.

Il a également appelé la junte malienne au pouvoir à plus de sagesse et de raison pour préserver les liens d’amitié et de coopération qui ont toujours existé entre la Côte d’Ivoire et le Mali.

Il faut noter que c’est le dimanche 10 juillet 2022 que 49 militaires ivoiriens ont été arrêtés à l’aéroport Modibo Keita Senou de Bamako au Mali par la junte au pouvoir. Considérés comme des mercenaires, alors qu’ils étaient en mission pour le compte de la MINUSMA, ils sont détenus depuis lors dans les geôles des autorités maliennes.