Côte d'Ivoire: 168 milliards de FCFA dépensés pour les Fonds Covid-19

La Côte d’Ivoire a décidé de clôturer les quatre Fonds Covid-19 mis en place dès le début de la pandémie, en 2020. Le gouvernement charge les organes de gestion de ces fonds qu’ils disposent de la période allant jusqu’au 31 août 2022 pour le traitement de tous les dossiers encore en instance de finalisation.

Point des Fonds Covid-19: 7,566 milliards de transferts d’argent au profit de 100 875 ménages

"Au cours du premier semestre 2022, les quatre Fonds Covid-19, notamment le Fonds de Soutien aux grandes Entreprises (FSGE), le Fonds de Soutien aux PME (FSPME), le Fonds d’Appui au Secteur informel (FASI) et le Fonds spécial de Solidarité et de Soutien (FSS), ont réalisé des opérations d’un montant de 10,65 milliards, portant à 168,038 milliards de FCFA le montant total des décaissements de ces fonds depuis leur mise en place", a dit le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly.

Il s’exprimait à l’issue du Conseil des ministres tenu le mercredi 03 août 2022 à Abidjan. Au premier semestre 2022, ce sont sept entreprises qui ont bénéficié du Fonds de soutien aux grandes entreprises à hauteur de 1,779 milliard de FCFA. Depuis sa mise en place, ce fonds a soutenu 138 entreprises pour un montant total de 32,265 milliards de FCFA, a indiqué le ministre Amadou Coulibaly.

En ce qui concerne le Fonds de Soutien aux PME, 30 PME ont été soutenues à hauteur de 877,35 millions de FCFA. Ces opérations portent à 889 PME bénéficiaires pour un montant total de 44,409 milliards de FCFA depuis la création de ce fonds.

Pour ce qui est du Fonds d’appui au Secteur informel au cours de la période indiquée, ce sont 429,25 millions de FCFA de subventions qui ont été accordés à 1 717 acteurs du secteur informel, portant ainsi le nombre total de bénéficiaires à 139 641 pour un montant total de 34,464 milliards de FCFA, depuis la mise en place du fonds.

Quant au Fonds spécial de Solidarité et de Soutien, ce sont 7,566 milliards de transferts monétaires qui ont été effectués au profit de 100 875 ménages vulnérables. Depuis sa mise en place, le FSS a décaissé 56,2 milliards de FCFA au profit de 431 930 ménages vulnérables bénéficiaires. 20 808 travailleurs mis en chômage du fait de la Covid-19 et 1 052 749 ménages abonnés au tarif social de l’électricité et 472 972 abonnés au tarif social de la SODECI.

Depuis leur mise en place, a résumé Amadou Coulibaly, les quatre Fonds Covid-19 ont été approvisionnés à hauteur de 220,5 milliards de FCFA et ont décaissé 168,038 milliards de FCFA, soit un taux de décaissement de 76,2 %.

Selon lui, ces fonds ont contribué activement à contenir les perturbations engendrées par la Covid-19 et à relancer l’activité économique nationale.

À ce jour, s’est félicité le porte-parole du gouvernement, la grande majorité des entreprises nationales se sont réajustées et insérées dans la dynamique de la reprise économique comme l’atteste le faible niveau des opérations du premier trimestre 2022.