Que se passe-t-il entre Vitale et Makosso ? Creol en colère

La tension est montée d'un cran sur les réseaux sociaux entre le général Camille Makosso et Creol. La star gabonaise a répondu sèchement à une publication du frère ainé de Lolo Beauté lui intimant l'ordre de retirer sa photo et de la remplacer par celle de Vitale. Que se passe-t-il réellement ?

Creol à Makosso : "Vitale ne peut rien me faire"

Dans une publication sur sa page Facebook, le général Camille Makosso invite 4 000 Gabonais à lui envoyer un message via WhatsApp afin de bénéficier d'un cadeau. Le chef de la "marmaille" a mis la photo de Creol comme illustration. À la suite de ce message, la chanteuse gabonaise a aussitôt réagi. Elle a demandé au père de Kim de retirer sa photo.

"Enlève ma photo tout de suite. Tu me laisses tranquille. Moi même je vais offrir les cadeaux aux Gabonais. On n'est pas nombreux Dieu merci. Mets la photo de Vitale. Tu connais ma bouche là non ? Ne me cherche pas. Voilà", a commenté Creol.

Le veuf de Tatiana Kosséré a jugé utile de répondre à l'artiste originaire du Gabon afin de la calmer. "Creol chérie vitale t'a fait quoi ? Tu viens exposer nos problèmes de foyer publiquement comme ça ? Aïe qui t’a livré ce matin tu es sur qu’il a bien séché ? Ne t’énerve pas amour quand tu es en colère ta tension monte et ça me perturbe. Allons régler ce problème au calme sur l’île Maldives", a rétorqué Makosso.

"Makosso Camille, sache bien que Vitale ne peut rien me faire. Et toi tu me laisses. Je ne veux pas trop parler justement", a répondu Creol. Il faut rappeler qu'au cours d'une vidéo diffusée en direct sur Facebook, le frangin de Lolo Beauté a évoqué ses rapports avec Nadège Bomisso alias Vitale, mais également une supposée jalousie entre la "Beyonce d'Afrique" et Creol.