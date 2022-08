Côte d'Ivoire : Patrick Achi salue l'apport des femmes dans la société

Le Premier Ministre Patrick Achi a rendu hommage aux femmes le 09 août 2022 à Odienné, pour le travail qu'elles abattent au quotidien.

JICoop 2022 : Le Premier Ministre Patrick Achi rend hommage aux femmes des Coopératives

Patrick Achi a rendu un vibrant hommage aux femmes pour l'immense travail qu'elles abattent au quotidien pour le bien-être de leurs familles et de toute la société. Il a salué l'existence des coopératives tenues par les femmes.

C'était lors de la Journée Internationale des Coopératives (JICoop), qui met en exergue le rôle prépondérant des organisations coopératives. Le thème de la JICoop 2022 en Côte d'Ivoire est : « Les coopératives, quelle contribution pour une Côte d'Ivoire Solidaire ?».

"C'est grâce aux coopératives que nous avons le vivrier, les cultures maraîchères, etc. qui nous permettent de manger", a dit le Chef du gouvernement.

La Côte d’Ivoire, à travers le Ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfant, célèbre la Journée Internationale des Coopératives (JICoop).

Elle a été instituée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, dans sa Résolution 47/90 du 16 décembre 1992. Cette journée a pour but d’encourager la création de coopératives, d’inciter les femmes à renforcer leurs acquis et à mener leurs activités, avec plus de professionnalisme.

Une coopérative est une association autonome de personnes volontairement unies pour répondre à leurs besoins et aspirations économiques, sociales et culturelles communes, au moyen d’une entreprise leur appartenant en commun et régie démocratiquement.

Les femmes des sociétés coopératives sensibilisées aux pratiques agricoles innovantes

La célébration de cette journée vise à sensibiliser les femmes, membres des sociétés coopératives aux pratiques agricoles innovantes pour faire face aux effets du changement climatique et devenir des actrices de la durabilité.

Pour la Ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfant, Nassènèba Touré, le nombre des coopératives est de plus en plus croissant. Ce qui traduit le dynamisme dans le secteur et constitue un réel motif de sensibilisation.

"Leur modèle de développement est axé sur les valeurs d'éthique et de l'intérêt des membres de l'organisation pour rendre nos sociales justes et plus harmonieuses, reste une solution face aux crises que connaît la planète ", a- t-elle affirmé.

Il s’agira de sensibiliser les sociétés coopératives de femmes sur les effets du changement climatique et de renforcer les capacités matérielles des coopératives.

La célébration de cette journée est l’occasion pour le gouvernement de mettre en évidence l’apport de ces organisations dans le processus de développement économique et social de la Côte d’Ivoire.

L’intervention des organisations coopératives contribue significativement à la cohésion sociale, à l’équilibre au sein de la cellule familiale et surtout à l’autonomisation économique des femmes.

A l’occasion de la JICoop, les femmes ont reçu des dons en nature, en numéraire et du matériel de travail, notamment des sacs de riz, des tonnes d'engrais, des broyeuses, des tricycles, des arrosoirs, etc., soit un total de plus 313 millions de FCFA.

Source : Primature