Sinématiali donne le top départ de la transformation des produits agricoles

Le Premier Ministre Patrick Achi a inauguré le 10 août 2022 à Sinématiali (Région du Poro), l'usine de transformation de la mangue, située à Ouolo.

Industrie : Le Premier Ministre Patrick Achi inaugure l’usine de transformation de mangues de Sinématiali

"L' usine de transformation de la mangue, dont l'Etat est partie prenante du projet, est un bel exemple à suivre. Au delà de l'augmentation des revenus et de la diminution des pertes de produits à la récolte, c'est surtout la capacité à transformer la mangue en jus et à obtenir d'autres dérivés de ce produit qui est à saluer", s'est réjoui Patrick Achi.

Et d'ajouter que le gouvernement souhaite étendre ce projet à toutes les autres productions agricoles dans tout le pays. L' usine a vu le jour, il y a un an. Ses objectifs sont l’autonomisation des femmes dans le secteur de la mangue, la réduction des pertes post- récolte et la création de la valeur ajoutée, à travers les produits agricoles.

Elle traite 3840 tonnes de mangues en quatre mois, 32 tonnes de mangue par jour, soit un total de 1000 tonnes de purée par an et 64 000 litres de jus de mangue par jour. Sa production annuelle est de 2 304 000 litres de jus de mangue.

Les produits de l'usine sont destinés à l'exportation, et ce, vers les pays européens. Le chiffre d'affaires pour les pulpes est de 1, 440 milliard de FCFA. Pour le jus, le chiffre d'affaires est de 1, 843 milliard de FCFA.

L' usine génrère 73 emplois directs et 143 indirects. Elle compte 23 employés permanents et 40 employés en saison. Les femmes représentent 70% des employés.

Source : Primature