Maroc: Walid Regragui, nouveau sélectionneur des Lions de l'Atlas

Plus d’une semaine après le limogeage de Vahid Halilhodzic, les Lions de l’Atlas du Maroc tiennent leur nouveau sélectionneur. La Fédération royale marocaine de football s’apprête à officialiser la signature de Walid Regragui, comme nouveau patron de la sélection marocaine renseigne plusieurs sources.

Maroc : Les Lions de l'Atlas tiennent leur nouveau sélectionneur

L’instance faîtière du football marocain devrait officialiser la signature de Walid Regragui comme nouveau sélectionneur des Lions de l’Atlas du Maroc dans les prochaines heures. C’est ce que croit savoir plusieurs médias, dont Hesport. Dans la soirée du samedi, ce média a indiqué que le technicien de 46 ans aurait signé un contrat de 3 ans avec la FRMF.

Le natif de Corbeilles Essones dans la région île de France succède ainsi à Vahid Halilhodzic, et va conduire les partenaires d’Achraf Hakimi à la prochaine Coupe du Monde de football qui se dispute du 20 novembre au 18 décembre 2022 au Qatar.

Walid Regragui, une ascension fulgurante

Ancien international marocain, Walid Regragui a disputé la CAN 2004 avec les Lions de l’Atlas et atteint la finale de cette édition disputée en Tunisie et remportée par le pays hôte.

Passé notamment par Toulouse, Ajaccio, le Racing Santander, Dijon et Grenoble, l’ex milieu de terrain connaît une ascension fulgurante depuis le début de sa carrière d’entraîneur. Sélectionneur adjoint du Maroc sous l’air Rachid Taoussi entre 2012 et 2013, cet entraîneur au tempérament bouillant qui a une appétence pour un football bien élaboré a dirigé le FUS Rabat entre 2014 et 2020. Il a remporté avec ce club, la Botola Ligue 1 en 2016. Mais la plus belle aventure du technicien de 46 ans en tant qu'entraîneur reste l'épopée de la saison dernière qu'il a vécu avec le Wydad Casablanca. Avec ce club mythique du Royaume chérifien, Walid Regragui s'est offert un formidable doublé, Botola Ligue 1 et la Ligue Africaine des Champions.