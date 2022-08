Gros clash entre Kader Diarrassouba et Amira Lobognon !

C'est de nouveau la tension entre Kader Diarrassouba et Amira Lobognon. Le proche de Guillaume Kigbafori Soro et l'épouse de l'ex-ministre des Sports Alain Lobognon se sont de nouveau empoignés sur la toile.

Kader Diarrassouba : "Sois un peu intelligente et tais-toi souvent"

Depuis son départ de la sphère soroiste, Alain Lobognon est devenu la cible de ses anciens camarades de lutte. L'ancien ministre de la Promotion de la jeunesse, des Sports et Loisirs est régulièrement sous le feu des critiques des cadres de GPS (Générations et peuples solidaires). Par ailleurs, son épouse, Amira Lobognon, n'échappe pas aux attaques des proches de l'ex-président de l'Assemblée nationale.

Tout récemment, Kader Diarrassouba a eu des échanges houleux avec Amira Lobognon relativement à l'appel de Guillaume Soro contre la candidature d'Alassane Ouattara à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Mme Lobognon a révélé que le sieur Diarrassouba a pris le soin de faire sortir ses enfants de la Côte d'Ivoire au moment où son leader appelait les Ivoiriens à manifester.

"Les enfants doivent rester en dehors de tout ça. Sois un peu intelligente et tais-toi souvent. On ne parle pas d’enfants des gens !", a répondu Kader Diarrassouba. La réponse d'Amira Lobognon n'a pas tardé. "Toi tu as fait discours pour sortir les militaires ?? Ah OK. Quand je faisais partir le majordome ou que je récupérais un passeport pour qui tu sais tu étais où ??? Foutez-moi la paix !!! Quand vous aviez besoin de moi on était doux maintenant vous savez m’insulter", a écrit Amira Lobognon sur Twitter.

Mme Lobognon ne s'est pas arrêtée là. Elle a fait comprendre à l'ancien conseiller de Guillaume Soro à l'Assemblée nationale que tous les Ivoiriens aiment leurs enfants, mais ils n'ont pas les moyens de les envoyer à l'étranger. Cependant, ils veulent que leurs progénitures vivent dans un pays en paix.